Зірка Родини Аддамсів і Венздей Крістіна Річчі згадала жах ранку 24 лютого

Американська акторка Крістіна Річчі - одна з небагатьох зарубіжних зірок, яка на собі відчула страх, який охопив всіх українців рано вранці 24 лютого.
В інтерв'ю для CheatSheet вона розповіла, що в перший день повномасштабної війни в Україні перебувала в прикордонній державі, Румунії, на зйомках.
Річчі згадує, що її та знімальну команду тоді охопив практично тваринний страх: всі вони боялися обстрілу російськими військами українських атомних станцій і подальшого викиду радіації.
"Я пам'ятаю той ранок о 4 годині, коли всі чекали у вітальні, покидаючи Румунію. Хлопці були виснажені. Я була розгнівана, тому що була впевнена, що десь поруч з нами розбомблять атомну електростанцію, і ми всі загинемо. Я пам'ятаю це відчуття, ніби ми тікали. Ми вибиралися звідти", - розповідає акторка.
Вона зізналася - подібний досвід залишив в її житті глибокий слід: "Все було закрито, ти нічого не можеш зробити. Таке відчуття, що ми щось пережили. Я ношу це як знак поваги зараз. Я не можу порівняти це ні з чим іншим".
Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.
Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. r ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.
Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.
А пізніше Делон навіть взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.
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