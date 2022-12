Зірка Родини Аддамсів і Венздей Крістіна Річчі згадала жах ранку 24 лютого

Акторка зізналася, що, перебуваючи в безпосередній близькості від війни, була вкрай налякана і розсерджена вторгненням РФ.

Крістіна Річчі розповіла про страх смерті через напад РФ / instagram.com/riccigrams

Американська акторка Крістіна Річчі - одна з небагатьох зарубіжних зірок, яка на собі відчула страх, який охопив всіх українців рано вранці 24 лютого.

В інтерв'ю для CheatSheet вона розповіла, що в перший день повномасштабної війни в Україні перебувала в прикордонній державі, Румунії, на зйомках.

Річчі згадує, що її та знімальну команду тоді охопив практично тваринний страх: всі вони боялися обстрілу російськими військами українських атомних станцій і подальшого викиду радіації.

"Я пам'ятаю той ранок о 4 годині, коли всі чекали у вітальні, покидаючи Румунію. Хлопці були виснажені. Я була розгнівана, тому що була впевнена, що десь поруч з нами розбомблять атомну електростанцію, і ми всі загинемо. Я пам'ятаю це відчуття, ніби ми тікали. Ми вибиралися звідти", - розповідає акторка.

Вона зізналася - подібний досвід залишив в її житті глибокий слід: "Все було закрито, ти нічого не можеш зробити. Таке відчуття, що ми щось пережили. Я ношу це як знак поваги зараз. Я не можу порівняти це ні з чим іншим".

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. r ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

А пізніше Делон навіть взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

