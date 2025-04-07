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"Навіть сльози течуть": Діма Коляденко зізнався, як спілкується із сином

Анна Підгорна
7 квітня 2025, 23:36
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Шоумен стверджує, що знає таємну сторону Пилипа Коляденка.
Дмитро Коляденко, Пилип Коляденко
Діма Коляденко новини - артист розповів про спілкування з сином Пилипом / колаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official, instagram.com/philipp_kolyadenko

Коротко:

  • Дмитро та Пилип Коляденко тісно спілкуються
  • Зірковий батько розповів, яким він бачить свого сина-музиканта

Хореограф і шоумен Дмитро Коляденко цінує близькі стосунки зі своїм єдиним сином, музикантом і учасником гурту Kadnay Пилипом Коляденком. Попри щільні робочі графіки в обох артистів, вони щотижня знаходять час для спілкування.

При цьому у Пиоипа і Дмитра є свій кумедний спосіб проводити бесіди - кожен з них придумує собі роль, яку відіграє під час дзвінка. "Мені подобається, що щонеділі або раз на чотири дні він мені телефонує. Інколи я йому дзвоню. Ще в нас є фішка на зразок рольових ігор. Або в переписці, або в розмові. Ми зідзвонюємось і міняємо голоси. Буває, я роблю голос, наче такий колоритний чоловік із села: "Ало, привіт, малий! Як справи?" Він: "Все добре, а хто це?" Я кажу: "Та це ж я – Колян". Він: "Ооо, і шо ти?" А я жартую: "Та оце їду на тракторі". В інший день ми граємо інші ролі", - розповів Коляденко-старший в інтерв'ю для Viva.

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Він також зазначив, що зовні спокійний і стриманий Пилип може розсмішити і сміятися з батьком до сліз. Це дуже імпонує Дмитру, адже таким його сина мало хто знає. "Ми класно спілкуємося, багато сміємося. Мені дуже весело з Пилипом. Інколи навіть сльози течуть від сміху. Взагалі він хлопчик спокійний, а коли ми з ним, то дуже багато жартуємо. Мені подобається, що його таким не знають. Думаю, навіть мама його таким не бачила. Лише зі мною він може розслабитися. І мені це дуже подобається!" - поділився він.

Дмитро та Пилип Коляденки
Дмитро та Пилип Коляденки / instagram.com/philipp_kolyadenko

Пилип Коляденко народився у творчій сім'ї хореографів Дмитра та Олени Коляденко. Пара познайомилася в дев'яностих і була разом 9 років. Дмитру та Олені вдалося розійтися мирно, і вони підтримують зв'язок навіть сьогодні.

Пилип Коляденко з мамою і татом
Пилип Коляденко з мамою і татом / instagram.com/philipp_kolyadenko

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Хто такий Діма Коляденко?

Дмитро Коляденко - український хореограф, танцівник, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Одруження Фігаро", "Снігова королева", а також телепроєктами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".

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