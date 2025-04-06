Відомий режисер зізнався, чому не хоче співпрацювати з Гросу: "Дуже складно"

Герман Нєнов розповів, з якої причини готовий відмовити співачці.

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Герман Нєнов висловився про Аліну Гросу - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/german.nenov

Коротко:

Герман Нєнов розповів, що не хоче співпрацювати з Аліною Гросу

Режисер назвав рису характеру співачки, через яку йому складно знайти з нею спільну мову

Український режисер, кліпмейкер і креативний продюсер Герман Нєнов встиг попрацювати з багатьма зірками (Настя Каменських, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Джамала, Анна Трінчер та ін.). До кожної з них йому вдавалося знайти свій підхід, проте були в його кар'єрі й такі артисти, з якими він вважає за краще не співпрацювати.

Так, відмовити в роботі Нєнов готовий, наприклад, Аліні Гросу. В інтерв'ю Олексію Суханову він зізнався, що через закритий характер співачки колаборація у них не склалася.

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При цьому Герман Нєнов зазначає, що його судження суб'єктивне. Він добре ставиться до Гросу, як до артистки, але його методи роботи та її погляди на творчість, на його думку, не сумісні.

Герман Нєнов висловився про Аліну Гросу - деталі / Скриншот YouTube

"З Аліною Гросу я більше у своєму житті не попрацюю. Вона не може бути до кінця щирою в своїх емоціях, бо вона не може визначитися, чого сама хоче. Навіть не може щиро сказати, що їй, наприклад, не подобається чи подобається, буде чи не буде робити. Вона не надає якогось фідбеку. Мені з такими людьми дуже складно працювати. Мені краще посваритися, але дійти до мети. Давайте ж думками ділитися відверто! Хоча Аліна прекрасна дівчина, але не моя за характером", - розповів режисер.

Герман Нєнов висловився про Аліну Гросу - деталі / instagram.com/alina_grosu

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