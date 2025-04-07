"Я обожнювала!": Цимбалару розповіла про свою любов на зйомках "Материнського інстинкту"

Анастасія Цимбалару пережила рідкісну магію єднання.

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Анастасія Цимбалару Материнський інстинкт - акторка розповіла про роль Наталії Зарецької / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Коротко:

Цимбалару зіграла головну роль у "Материнському інстинкті"

Артистка зізналася, чому з обожнюванням ставиться до персонажа Зарецької

Українська акторка Анастасія Цимбалару 7 квітня о 20:00 на телеканалі 1+1 Україна постане перед глядачами в новому образі - акушера-гінеколога Наталії Зарецької, головної героїні серіалу "Материнський інстинкт". Вона - стовідсотковий профі, чия професійна непохитність і принциповість часом стає незручною для оточуючих.

Наталя у виконанні Цимбалару готова жертвувати дуже багатьом заради роботи, через що її особисте життя і соціальні зв'язки нерідко страждають. В інтерв'ю для сайту 1plus1 акторка зізналася, що Зарецька - її улюблена роль, в якій вона знайшла багато схожого на себе.

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Зйомки першого сезону "Материнського інстинкту" завершилися за тиждень до початку повномасштабної війни, і Наталія Зарецька, як "відлуння її колишнього мирного життя" ще довго їй снився, розповідає Цимбалару. Цей персонаж дуже їй імпонував.

Анастасія Цимбалару Материнський інстинкт - акторка розповіла про роль Наталії Зарецької / 1plus1.ua

"Моя улюблена роль. З Наталкою мені пощастило, бо якоюсь мірою її серйозне та відповідальне ставлення до роботи переплітається й з моїми професійними якостями. Я дуже вимоглива в плані роботи до себе, а й тому і до оточення. Наталка теж якоюсь мірою максималістка, тому знайти спільні точки було не так складно. Я просто перевела це в площину свого життя.

Анастасія Цимбалару Материнський інстинкт - акторка розповіла про роль Наталії Зарецької / 1plus1.ua

Свого персонажа не любити неможливо. Ти як адвокат своєї ролі — маєш захищати кожен вчинок своєї героїні й знаходити йому пояснення. Свою Нату я обожнювала! Мені подобається її рішучість, подобається, що вона не створює меж — для неї все можливо, якщо не боятися ризикнути. Так, можливо, вона не вміє будувати особисті стосунки і їй важко в комунікації з іншими, але те, що вона стовідсотковий професіонал — ні в кого не виникає сумнівів. До того ж протягом серіалу Ната буде ставати більш мʼякою та жіночною", - розповіла виконавиця головної ролі в серіалі "Материнський інстинкт".

Анастасія Цимбалару Материнський інстинкт - акторка розповіла про роль Наталії Зарецької / 1plus1.ua

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Хто така Анастасія Цимбалару? Анастасія Цимбалару - українська акторка кіно і театру. Відома ролями в серіалах "Жіночий лікар.Нове життя" і "Папік". Під час повномасштабної війни в Україні проводить акторські аукціони, стала ідейною натхненницею громадянської благодійної платформи ActLots, яка збирає кошти на потреби ЗСУ.

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