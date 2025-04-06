Олександр Еллерт став бездомним у США: "Уже тиждень"

Короткий зміст:
- Перед відправкою в тур Еллерт відмовився від житла
- Тепер він - бездомний, і планує продовжити жити в такому ритмі
Український стендап-комік, учасник шоу "Холостячка" (переможець першого сезону з Ксенією Мішиною) і "Розсміши коміка" Олександр Еллерт уже майже три роки живе в США. Там він намагається почати нове життя і побудувати кар'єру.
Про свої злети і падіння артист повідомляє в Instagram. Приміром, нещодавно в нього сталося дві важливі події - він вирушив у тур Америкою і лишився без дому. Обидві ситуації налаштували коміка на філософський лад.
"Я бездомний. Уже тиждень. Їдучи в тур, я не став підписувати новий lease. Зібрав речі в бокси, відвіз у сторедж, дивився на них - і зловив таке саме відчуття, як виїжджав із Донецька... Києва... тепер із ЛА... Нині щодня я в новому місті з розумінням, що не стіни роблять дім, не речі створюють затишок... А люди. Нові, старі, забуті... Але загалом, вони константа! Речі будуть у коробках. Я буду в моменті. У русі. На сцені. Серед людей. Можливо, саме в цьому - мій дім. Подивимося..." - написав Олександр Еллерт.
Комік покинув країну під час повномасштабної війни в Україні - влітку 2022 року. Еллерт наполягає на тому, що його виїзд відбувся на законних підставах без допомоги впливових покровителів. Утім, конкретних причин для свого виїзду він не називає. Колега і друг Еллерта, комік Андрій Рибак, вважає, що причиною для виїзду міг стати стан здоров'я Олександра.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про невиліковний діагноз українського психолога Наталії Холоденко. Про хворобу вона дізналася в 12 років, але вона, ймовірно, з нею від самого народження.
Також Віктор Павлік розповів про своє самопочуття після операції на серці. Український співак розкрив подробиці тривалого лікування, та як зважився на хірургічне втручання.
Читайте також:
- "Батьки відповідають за це, не Путін": реакція мотиватора Арестовича на удар по Кривому Рогу
- Dzidzio Хома емоційно відреагував на вагітність колишньої дружини - деталі
- Незручно вийшло: відомий шоумен дав маху з ювілеєм Ірини Білик
Що таке Холостячка?
Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред