Олександр Еллерт став бездомним у США: "Уже тиждень"

Шоумен і ексавтор Студії Квартал-95 розповів про свій кочовий спосіб життя.

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Олександр Еллерт зараз - комік розповів про життя в США / колаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a

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Перед відправкою в тур Еллерт відмовився від житла

Тепер він - бездомний, і планує продовжити жити в такому ритмі

Український стендап-комік, учасник шоу "Холостячка" (переможець першого сезону з Ксенією Мішиною) і "Розсміши коміка" Олександр Еллерт уже майже три роки живе в США. Там він намагається почати нове життя і побудувати кар'єру.

Про свої злети і падіння артист повідомляє в Instagram. Приміром, нещодавно в нього сталося дві важливі події - він вирушив у тур Америкою і лишився без дому. Обидві ситуації налаштували коміка на філософський лад.

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"Я бездомний. Уже тиждень. Їдучи в тур, я не став підписувати новий lease. Зібрав речі в бокси, відвіз у сторедж, дивився на них - і зловив таке саме відчуття, як виїжджав із Донецька... Києва... тепер із ЛА... Нині щодня я в новому місті з розумінням, що не стіни роблять дім, не речі створюють затишок... А люди. Нові, старі, забуті... Але загалом, вони константа! Речі будуть у коробках. Я буду в моменті. У русі. На сцені. Серед людей. Можливо, саме в цьому - мій дім. Подивимося..." - написав Олександр Еллерт.

Олександр Еллерт зараз - комік розповів про життя в США / instagram.com/ellert_a

Комік покинув країну під час повномасштабної війни в Україні - влітку 2022 року. Еллерт наполягає на тому, що його виїзд відбувся на законних підставах без допомоги впливових покровителів. Утім, конкретних причин для свого виїзду він не називає. Колега і друг Еллерта, комік Андрій Рибак, вважає, що причиною для виїзду міг стати стан здоров'я Олександра.

Олександр Еллерт виїхав з України влітку 2022 року / instagram.com/ellert_a

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