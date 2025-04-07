"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

Настя Каменських показала стильний образ.

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Настя Каменських - нові фото / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Коротко:

Настя Каменських побувала на новій фотосесії

Співачка здивувала своїми роздумами

Українська співачка Настя Каменських показала шанувальникам фотографії з нової фотосесії, яка пройшла в Києві.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала серію знімків і заінтригувала підписом до них.

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"Любов до себе - це дія. Це не про гучні заяви, а про тиху впевненість: коли ти кажеш "ні", бо "так" зраджує тебе. Коли обираєш не подобатися всім, а бути собою", - написала знаменитість.

Настя Каменських на новій фотосесії / фото: скрін instagram.com, Настя Каменських

Настя позувала в цікавому джинсовому костюмі, доповнивши образ високими чобітьми та виразним макіяжем.

Потап і Настя Каменських рідко бачаться / фото: instagram.com, Настя Каменських

Нагадаємо, Каменських перебуває у шлюбі зі скандальним українським репером Потапом, який втік за кордон на початку повномасштабної війни в Україні. Співачка зараз перебуває в Україні і часто з'являються чутки про проблеми між подружжям і навіть про їхнє розлучення.

Настя Каменських інфографіка / Главред

Настя Каменських - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Настя Каменських, яка на початку своєї музичної кар'єри була з пишними формами, розповіла про те, як важко їй далося схуднення. Артистка зазначила, що все своє життя вона намагалася контролювати кожен аспект, щоб скинути вагу.

А також раніше Настя Каменських звернулася до Потапа і привітала з річницею весілля. На своїй сторінці в соцмережах артистка опублікувала фото з чоловіком, а також написала ніжне послання.

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Хто така Настя Каменських? Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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