"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

Коротко:
- Настя Каменських побувала на новій фотосесії
- Співачка здивувала своїми роздумами
Українська співачка Настя Каменських показала шанувальникам фотографії з нової фотосесії, яка пройшла в Києві.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала серію знімків і заінтригувала підписом до них.
"Любов до себе - це дія. Це не про гучні заяви, а про тиху впевненість: коли ти кажеш "ні", бо "так" зраджує тебе. Коли обираєш не подобатися всім, а бути собою", - написала знаменитість.
Настя позувала в цікавому джинсовому костюмі, доповнивши образ високими чобітьми та виразним макіяжем.
Нагадаємо, Каменських перебуває у шлюбі зі скандальним українським репером Потапом, який втік за кордон на початку повномасштабної війни в Україні. Співачка зараз перебуває в Україні і часто з'являються чутки про проблеми між подружжям і навіть про їхнє розлучення.
Настя Каменських - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, Настя Каменських, яка на початку своєї музичної кар'єри була з пишними формами, розповіла про те, як важко їй далося схуднення. Артистка зазначила, що все своє життя вона намагалася контролювати кожен аспект, щоб скинути вагу.
А також раніше Настя Каменських звернулася до Потапа і привітала з річницею весілля. На своїй сторінці в соцмережах артистка опублікувала фото з чоловіком, а також написала ніжне послання.
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Хто така Настя Каменських?
Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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