Надю Дорофєєву з новим коханим застукали в Барселоні: до кого пішла співачка

Надя Дорофєєва / Instagram

Українська співачка Надя Дорофєєва в березні повідомила про розлучення з Володимиром Дантесом.

Багато фанатів зрозуміли, що у зоряної пари з'явилися другі половинки.

Так, зовсім нещодавно в соцмережі з'явилося фото Дорофєєвої в обіймах Михайла Кацуріна. Уточнюється, що кадр був зроблений в Барселоні. Пара виглядає щасливою і закоханою.

Багато пишуть, що фото було зроблено ще до початку війни.

Фанати Дорофєєвої здогадувалися про те, що Надя пішла до ресторатора і творця бренду одягу Михайлу Кацуріну. Такий висновок вони зробили через пост Кацуріна, в якому той повідомив про розлучення з дружиною.

Публікація була зроблена на наступний день після того, як Надя і Вова оголосили про розставання.

Надя Дорофєєва / twitter.com/allliiiiisaaaa

"Розійшлися з Дашею Кацуриной. Це були чудові 7 років! Встигли прожити за цей час кілька життів. Розлучаємося добрими друзями, партнерами і батьками наших прекрасних дітей", - написав ресторатор 19 березня.

Що відомо про Михайла Кацуріна

Підприємець, музикант і засновник чотирьох ресторанів східної кухні Китайський Привіт, В'єтнамський Привіт, Тайський Привіт і Японський Привіт.

У нього також є кілька нічних клубів і бренд одягу Katsurina. Він був двічі одружений. Від другого шлюбу з Дашею Кацуріною у нього народилося двоє дітей.

Розлучення Дорофєєвої і Дантеса

Нагадаємо, про розставання зоряної пари стало відомо 18 березня. Історія Дорофєєвої і Дантеса почалася 5 серпня 2011, а закінчилася на початку лютого 2022 року.

Відразу після новини про розлучення шанувальники почали міркувати про те, хто ж став новим обранцем Наді Дорофєєвої.

Їх спільний друг Олексій Дурнєв висловився про рішення пари розлучитися.

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