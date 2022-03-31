На кого Дорофєєва проміняла Дантеса - ЗМІ назвали ім'я розлучника

Стало відомо, до кого пішла Надя Дорофєєва від Володимира Дантеса / Колаж

Новина про розлучення українських співаків Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса шокувала багатьох. Одна з найяскравіших пар вітчизняного шоу-бізнесу на публіці виглядала шалено закоханою, хоча в їхніх стосунках відбувся розкол.

За словами близького друга Володимира Дантеса, сімейний човен артистів розбився не об побут - Дурнєв припустив, що причиною розлучення просто стало згасання почуттів.

Також ходять чутки, що любов пішла з сім'ї Дорофєєвої і Дантеса неспроста. Українські ЗМІ провели власне інтернет-розслідування у соціальних мережах, в результаті якого прийшли до висновку - у Додо з'явився новий чоловік.

Передбачається, що співачка пішла від Дантеса до українського ресторатора Михайла Кацуріна. На наступний день після повідомлення Дорофєєвої про розлучення, він також розповів, що завершує свої семирічні стосунки з Дариною Кацуріною.

У соціальних мережах з'явився фрагмент листування, що підтверджує, що Дорофєєва тепер з Кацуріним. До того ж раніше пари дружили сім'ями, а тепер Дарина Кацуріна відписалася від Додо в Instagram.

Стало відомо, до кого пішла Надя Дорофєєва від Володимира Дантеса / instagram.com/lady.tuning

Те, що Дорофєєва пішла від Дантеса до іншого чоловіка також побічно підтвердив і її колишній колега по дуету Время и Стекло Позитив. В інтерв'ю для шоу Комендантський чос він запропонував писати в коментарях "до кого пішла Дорофєєва, і де вона зараз". Правда, на уточнююче запитання одного з ведучих: "Так вона пішла? Ти проговорився?"Олексій Завгородній не відповів.

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