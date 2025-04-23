"Було дуже складно": Марія Кравець зізналася, як на неї вплинула кар'єра мами

Стисло:
- Марія Кравець - старша донька Олени Кравець
- Дівчина поділилася спогадами з дитинства, проведеного на знімальних майданчиках
Марія Кравець з'явилася на світ, коли її мама, комік, акторка і колишній резидент Студії Квартал-95 Олена Кравець, стрімко набирала популярність. Дитинство дівчинки проходило або на гастролях батьків, або в розлуці з мамою і татом.
Такий ритм життя завдав Марії дитячої травми. Про це виданню Гордон повідомила прес-служба Нового каналу.
"Це було дуже складно, тому що батьків майже ніколи не було вдома. Тури, зйомки, які іноді тривали по кілька діб. Це справді травма для мене", - поділилася Кравець-молодша.
Утім, залишилися у Марії і вельми позитивні спогади - якщо була можливість, батьки брали дівчинку з собою на гастролі. "Я була дитиною знімального майданчика. Мені доводилося жити на цих майданчиках: я спала у гримерках, дружила з усіма працівниками, дівчата-стилісти мене одягали, потім переходила до гримерів, мене якось дивно й смішно фарбували", - розповідає Марія Кравець.
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Хто така Олена Кравець?
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".
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