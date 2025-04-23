Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Даю годину": дружина Остапчука погрожує колишній телеведучому

Олена Кюпелі
23 квітня 2025, 14:38
279
Нинішня дружина ведучого Володимира Остапчука стала погрожувати колишній дружині - Христині Горняк.
Колишня і третя дружина Остапчука публічно поскандалили
Колишня і третя дружина Остапчука публічно поскандалили / Колаж Главред, фото Instagram/kristygor, ostapchukkaterynaa

Коротко:

  • Через що розгорівся скандал у жінок Остапчука
  • Про що вони говорять

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука - Катерина Остапчук, яка вважає своїм обов'язком показати всій Україні, що у неї тепер є нова сумка або букет, почала погрожувати колишній дружині телеведучого Христині Горняк.

Серед причин - пост Христини Горняк у телеграмі про те, що тепер їхній спільний із Володимиром будинок поділений і буде виставлений на продаж.

відео дня
Кристина Горняк о доме
Христина Горняк про будинок / Telegram/Krystigor

Однак сам пост або те, що потрібно буде продавати будинок, у якому Катерина Полтавська планувала жити з Остапчуком, розлютив блогерку-початківчиню. І вона почала погрожувати на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Остапчук погрожує Христині Горняк
Катерина Остапчук погрожує Христині Горняк / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Остапчук дала Христині Горняк годину, щоб "вийти на зв'язок і розповісти все, як є". "Щоб я раптом не розповіла зайвого і не захопила зайвих людей", - погрожує третя дружина Остапчука.

Дружина Остапчука погрожує Христині Горняк
Дружина Остапчука погрожує Христині Горняк / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Вона також додала, вже на своїй сторінці в Telegram, що Горняк віджала будинок, як терорист. "Якби мета була продати будинок, а не хайпувати на цій темі, то про нього б згадували тільки тоді, коли його вже буде виставлено на продаж, а не просто як нагадування, що вдалося віджати, як терорист (якщо вже такими словами ми оперуємо), собі частину будинку, погрожуючи своїм адвокатом", - пише третя дружина Остапчука.

Катерина Остапчук назвала Горняк террористом
Катерина Остапчук назвала Горняк терористом / Фото Телеграм - Катерина Остапчук

Сама Горняк втім, також відповіла на висловлювання Остапчук.

"Повідомлення про розподіл майна давно є у мене на сторінці, навіть адвоката зазначала свого, подробиць ніяких не сказано нових, але те, що будинок продається, то це не секрет) і на жаль, як би комусь не подобалось, але поки ми не продамо його, то буду говорити про те, що будинок продається! Думаю, в цьому зацікавлені мають бути всі! А якісь погрози від людей, у стилі терористів: даю годину, до яких я діла не маю, і які точно не мають стосунку до мене та мого спільного майна, - це всього лише бажання фантазувати й агресувати, бо це манера спілкування! Яка мене ніяк не зачіпає) не треба висмоктувати з пальця конфлікт", - додала вона.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Горняк розповіла про те, що вони нарешті поділили спільний будинок. На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що питання будинку було врегульовано без судової тяганини шляхом медіації.

Пізніше Остапчук стала погрожувати Горняк, щоб та не згадувала про те, що будинок продається. Вона поставила умову і "дала" Христині Горняк одну годину, щоб та сама написала їй у приват.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Остапчук
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України

США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України

16:37Війна
Україна готова до переговорів: у Києві назвали головну умову припинення вогню

Україна готова до переговорів: у Києві назвали головну умову припинення вогню

15:22Україна
Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю

Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю

14:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Папіка знайшла": запроданка Соломко хвалиться життям з чоловіком-пенсіонером

"Папіка знайшла": запроданка Соломко хвалиться життям з чоловіком-пенсіонером

Один засіб відбілить унітаз до блиску: як впоратися з нальотом і брудом за 15 хвилин

Один засіб відбілить унітаз до блиску: як впоратися з нальотом і брудом за 15 хвилин

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

"Мама ніби відчувала": син Наталії Сумської зробив гучне публічне зізнання

"Мама ніби відчувала": син Наталії Сумської зробив гучне публічне зізнання

Дали 10 днів: про що кожен пенсіонер має повідомити ПФУ

Дали 10 днів: про що кожен пенсіонер має повідомити ПФУ

Останні новини

16:37

Увірвуться бідність і проблеми: що в жодному разі не можна робити у Світлий четвер

16:37

США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України

16:35

РФ готує великий штурм: підполковник ЗСУ розкрив мету росіян на сході

16:33

Чи змінеться мобілізаційний вік: в Раді зробили важливу заяву

16:21

Як правильно помити підставку для ножів: простий і ефективний спосіб

Визнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – ЖдановВизнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – Жданов
16:12

З травня на АЗС України будуть розбавляти бензин спиртом: чи вплине це на ціни

16:06

Світлий четвер: що можна і не можна робити 24 квітня, прикмети

15:40

Польща готується підтримати миротворчу операцію в Україні: ЗМІ розповіли деталі

15:26

Штурми не стихають: окупанти націлились на важливе для ЗСУ місто

Реклама
15:22

Україна готова до переговорів: у Києві назвали головну умову припинення вогню

15:05

Ціна зросла у 2,5 рази: в Україні стрімко дорожчає базовий овоч

15:02

Зірки обіцяють багатство та сюрпризи: 3 знаки зодіаку спіймають удачу за хвіст

14:53

Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю

14:52

Допінговий скандал: що загрожує Мудрику, якщо його провину буде доведено

14:44

Олена Тополя зізналася, чому побоюється заводити 4 дитину

14:38

Протримається рік: Нафтогаз ухвалив тариф на газ для населення у 2025 році

14:38

"Даю годину": дружина Остапчука погрожує колишній телеведучому

14:22

Можете залишитися без урожаю: чим підживити часник, якщо рослина пожовтіла

14:14

Курити в Україні стане дорого: наскільки зросте вартість однієї пачки цигарок

14:08

Заморожування конфлікту і "територіальний обмін": у Трампа назвали умову Києву

Реклама
14:04

Там виробляють Шахеди: дрони атакували місто Єлабуга в Татарстані - деталіВідео

13:57

"Є привід відзначити": колишня Остапука розповіла, як поділила з ним будинок

13:34

Українцям будуть по кишені: ціни на популярні продукти різко зменшилась

13:23

Алла Пугачова поцапалася з путіністкою Ларисою Доліною - що сталося

13:18

Окупанти змінюють тактику на Донеччині: експерт розповів, куди перекидають сили

12:59

Містична прем’єра на 2+2: чому варто подивитися серіал "Злі духи"

12:57

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

12:51

Хто застрелив Ігоря Талькова: убивці дали 13 років

12:48

Майже два десятки детективів НАБУ підозрюються у масштабній корупції: у них знайшли мільйони, приховані у крипті

12:42

На тлі чуток про розлучення з чоловіком: Кудрявцева знайшла нового фаворита

12:36

Для отримання субсидій і пільг українцям доведеться писати нові заяви - деталі

12:26

Трамп не може змусити РФ закінчити війну, але може давити на Україну - Кулик

12:23

Дипломати розкривають деталі плану США: що саме не влаштовує Брюссель

12:06

Україна втратить частину територій: на який мирний план згодні Лондон і Париж

11:54

Лондон скасував переговори глав МЗС: Єрмак назвав мету зустрічей у Британії

11:43

Перелом на валютному ринку: в обмінниках знову зростає курс долара

11:30

Китайський гороскоп на завтра 24 квітня: Щурам - занепокоєння, Мавпам - нещастя

11:22

Ціни почнуть істотно знижуватися: українцям сказали, коли подешевшають продукти

10:57

Створені одне для одного: 3 пари, у яких кохання, що буває раз у житті

10:50

Вибухи та "прильоти" у 6 областях: РФ атакувала Україну десятками ударних БПЛА

Реклама
10:40

Клієнти популярного в Україні банку можуть зекономити на доставці поштою

10:29

Після заяви Зеленського про Крим: Рубіо не поїде на переговори в Лондон

10:27

Що буде, якщо Київ і Москва відмовляться від мирного плану Трампа: Венс зробив заяву

10:06

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 квітня (оновлюється)

10:05

"Догодити Трампу": Жданов сказав, навіщо Путіну було потрібне великоднє перемир'я

09:51

Визнання США Криму російським може запустити "ядерний маховик" – Кулик

09:50

Зовсім не так, як зараз: історик пояснив, як українці їли сало в 17 століттіВідео

09:19

Аліна Кабаєва засвітила обручку на публіці - деталі

09:08

Ідеальні сусіди: що найкраще посадити поруч із цибулею

09:03

РФ атакувала дроном автобус у Марганці: є багато загиблих та постраждалихФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти