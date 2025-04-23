"Даю годину": дружина Остапчука погрожує колишній телеведучому

Нинішня дружина ведучого Володимира Остапчука стала погрожувати колишній дружині - Христині Горняк.

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Колишня і третя дружина Остапчука публічно поскандалили / Колаж Главред, фото Instagram/kristygor, ostapchukkaterynaa

Коротко:

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Про що вони говорять

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука - Катерина Остапчук, яка вважає своїм обов'язком показати всій Україні, що у неї тепер є нова сумка або букет, почала погрожувати колишній дружині телеведучого Христині Горняк.

Серед причин - пост Христини Горняк у телеграмі про те, що тепер їхній спільний із Володимиром будинок поділений і буде виставлений на продаж.

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Христина Горняк про будинок / Telegram/Krystigor

Однак сам пост або те, що потрібно буде продавати будинок, у якому Катерина Полтавська планувала жити з Остапчуком, розлютив блогерку-початківчиню. І вона почала погрожувати на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Остапчук погрожує Христині Горняк / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Остапчук дала Христині Горняк годину, щоб "вийти на зв'язок і розповісти все, як є". "Щоб я раптом не розповіла зайвого і не захопила зайвих людей", - погрожує третя дружина Остапчука.

Дружина Остапчука погрожує Христині Горняк / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Вона також додала, вже на своїй сторінці в Telegram, що Горняк віджала будинок, як терорист. "Якби мета була продати будинок, а не хайпувати на цій темі, то про нього б згадували тільки тоді, коли його вже буде виставлено на продаж, а не просто як нагадування, що вдалося віджати, як терорист (якщо вже такими словами ми оперуємо), собі частину будинку, погрожуючи своїм адвокатом", - пише третя дружина Остапчука.

Катерина Остапчук назвала Горняк терористом / Фото Телеграм - Катерина Остапчук

Сама Горняк втім, також відповіла на висловлювання Остапчук.

"Повідомлення про розподіл майна давно є у мене на сторінці, навіть адвоката зазначала свого, подробиць ніяких не сказано нових, але те, що будинок продається, то це не секрет) і на жаль, як би комусь не подобалось, але поки ми не продамо його, то буду говорити про те, що будинок продається! Думаю, в цьому зацікавлені мають бути всі! А якісь погрози від людей, у стилі терористів: даю годину, до яких я діла не маю, і які точно не мають стосунку до мене та мого спільного майна, - це всього лише бажання фантазувати й агресувати, бо це манера спілкування! Яка мене ніяк не зачіпає) не треба висмоктувати з пальця конфлікт", - додала вона.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Горняк розповіла про те, що вони нарешті поділили спільний будинок. На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що питання будинку було врегульовано без судової тяганини шляхом медіації.

Пізніше Остапчук стала погрожувати Горняк, щоб та не згадувала про те, що будинок продається. Вона поставила умову і "дала" Христині Горняк одну годину, щоб та сама написала їй у приват.

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