"Даю годину": дружина Остапчука погрожує колишній телеведучому

Коротко:
- Через що розгорівся скандал у жінок Остапчука
- Про що вони говорять
Третя дружина шоумена Володимира Остапчука - Катерина Остапчук, яка вважає своїм обов'язком показати всій Україні, що у неї тепер є нова сумка або букет, почала погрожувати колишній дружині телеведучого Христині Горняк.
Серед причин - пост Христини Горняк у телеграмі про те, що тепер їхній спільний із Володимиром будинок поділений і буде виставлений на продаж.
Однак сам пост або те, що потрібно буде продавати будинок, у якому Катерина Полтавська планувала жити з Остапчуком, розлютив блогерку-початківчиню. І вона почала погрожувати на своїй сторінці в Instagram.
Остапчук дала Христині Горняк годину, щоб "вийти на зв'язок і розповісти все, як є". "Щоб я раптом не розповіла зайвого і не захопила зайвих людей", - погрожує третя дружина Остапчука.
Вона також додала, вже на своїй сторінці в Telegram, що Горняк віджала будинок, як терорист. "Якби мета була продати будинок, а не хайпувати на цій темі, то про нього б згадували тільки тоді, коли його вже буде виставлено на продаж, а не просто як нагадування, що вдалося віджати, як терорист (якщо вже такими словами ми оперуємо), собі частину будинку, погрожуючи своїм адвокатом", - пише третя дружина Остапчука.
Сама Горняк втім, також відповіла на висловлювання Остапчук.
"Повідомлення про розподіл майна давно є у мене на сторінці, навіть адвоката зазначала свого, подробиць ніяких не сказано нових, але те, що будинок продається, то це не секрет) і на жаль, як би комусь не подобалось, але поки ми не продамо його, то буду говорити про те, що будинок продається! Думаю, в цьому зацікавлені мають бути всі! А якісь погрози від людей, у стилі терористів: даю годину, до яких я діла не маю, і які точно не мають стосунку до мене та мого спільного майна, - це всього лише бажання фантазувати й агресувати, бо це манера спілкування! Яка мене ніяк не зачіпає) не треба висмоктувати з пальця конфлікт", - додала вона.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Горняк розповіла про те, що вони нарешті поділили спільний будинок. На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що питання будинку було врегульовано без судової тяганини шляхом медіації.
Пізніше Остапчук стала погрожувати Горняк, щоб та не згадувала про те, що будинок продається. Вона поставила умову і "дала" Христині Горняк одну годину, щоб та сама написала їй у приват.
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