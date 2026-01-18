Рус
"Дякую за моральні травми": відома співачка висміяла Jerry Heil і зі скандалом покинула її лейбл

Христина Трохимчук
18 січня 2026, 10:41
323
Кажанна натякнула, що їй не дозволили брати участь у Національному відборі.
Кажанна - скандал з Jerry Heil
Кажанна - скандал з Jerry Heil / колаж: Главред, фото: instagram.com, Кажанна, Jerry Heil

Ви дізнаєтеся:

  • Кажанна емоційно заявила про розірвання контракту з Nova Music
  • Як відреагувала Jerry Heil

Відома українська співачка Кажанна, яка нещодавно розірвала чарти з піснею "Boy", вийшла в соцмережі з емоційними заявами. Артистка повідомила, що хоче розірвати контракт з лейблом Nova Music, який заснувала Jerry Heil, і поскаржилася на моральні травми, отримані під час співпраці.

У Threads Кажанна висміяла конкурсну пісню Jerry Heil "Catharticus", переінакшивши слова своєї композиції і додавши в неї згадки про Бога. У відповідь на коментар про те, що їй потрібно гідно програвати, співачка натякнула, що рішення подаватися на Національний відбір чи ні було не в її руках.

"Я не подавалася. До речі, можете спробувати вгадати чому", — написала артистка.

Кажанна - Національний відбір
Кажанна — Національний відбір / скрін з Threads

Після того як співачка зіткнулася з хвилею критики від шанувальників Jerry Heil, вона знову вийшла в соцмережі з несподівано емоційною реакцією. Кажанна розповіла, що більше не хоче вести публічну діяльність, і звинуватила Nova Music в завданих моральних травмах.

"Дякую всім, хто мене не підтримав у тредсі. У мене більше немає бажання вести публічну діяльність і писати музику. Індустрія — жах, соціум ще гірший. Дякую лейблу Nova Music за всі мої моральні травми за ці два роки, ви як той самий перший колишній, після якого треба десять років терапії. Гудбай", — висловилася Кажанна в Instagram.

Кажанна покинула Nova Music
Кажанна покинула Nova Music / фото: instagram.com, Кажанна

Артистка також поскаржилася на те, що представники лейблу не звертали уваги на її стан здоров'я, а також не намагалися розібратися в ситуації, турбуючись лише про репутаційні ризики.

"Я сиджу в дикій істериці і абсолютному безсиллі, а мені пише людина з лейблу, не питаючи, як я, про те, що у них "репутаційні ризики". Я в шоці. Також я була в шоці, коли мені давали якісь правки по роботі в неробочий час і вимагали зробити їх негайно, а я сиділа з бронхітом і вмираючим котом на руках... Коли на першому місці будуть люди?", — звернулася до лейблу співачка.

Кажанна розкрила проблеми лейбла Jerry Heil
Кажанна розкрила проблеми лейблу Jerry Heil / фото: instagram.com, Кажанна

На слова Кажанни відреагувала і сама Jerry Heil. Засновниця лейблу заявила, що їхня підопічна приховала сторіз, але вони постараються розібратися в ситуації.

"Друзі, я цього навіть не бачу, тому що людина приховує сторіз... у мене якийсь лютий стрес. Розберемося і прокомунікую", — написала Jerry Heil в Telegram.

Джеррі Хейл відреагувала на скандал з Кажанною
Jerry Heil відреагувала на скандал з Кажанною / фото: t.me/jerryheil

Раніше у слухачів вже виникали питання до співпраці Кажанни і Nova Music. Артистка чесно зізнавалася, що гучний успіх її треків не відбився на її фінансовому становищі — вона досі живе на кредитний ліміт і не зробила значних придбань.

"Яка різниця, скільки прослуховувань на твоїй пісні, якщо на картці відкритий кредитний ліміт. Два роки вже живу в такому сюрреалізмі, ніби ти "зірка", а ніби нічого не маєш", — написала тоді Кажанна в Instagram.

Кажанна живе в кредит
Кажанна живе в кредит / фото: instagram.com, Кажанна
Джеррі Хейл
Jerry Heil / інфографіка: Главред

Про особу: Jerry Heil

Джеррі Хейл — українська співачка та авторка пісень. Стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, скасування" з її дебютного студійного альбому "Я — Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" в Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

