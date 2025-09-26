Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

Український чемпіон Олександр Усик та його дружина Катерина відзначили 16-ту річницю стосунків.

https://glavred.net/stars/budto-iz-filma-pro-mafiyu-aleksandr-usik-roskoshno-otmetil-godovshchinu-svadby-10701488.html Посилання скопійоване

Олександр Усик та Катерина Усик відзначили річницю стосунків / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Усик

Ви дізнаєтесь:

Олександр та Катерина Усики відсвяткували 16 років з дня весілля

Як минуло побачення пари

Дружина українського боксера Олександра Усика поділилася у своєму Instagram, як вони з чоловіком відсвяткували шістнадцяту річницю шлюбу. Знакова подія у їхньому сімейному житті перетворилася на справжнє романтичне свято — пара приміряла елегантні образи та вирушила на розкішне побачення.

Подружжя відповідально підійшло до вибору вбрання для вечора. Олександр постав у класичному костюмі з білою сорочкою, але без краватки, що додало його образу невимушеної елегантності. З укладеним назад волоссям Усик нагадував голлівудського актора Тома Гарді, відомого своїми "гангстерськими" ролями у фільмах.

відео дня

Олександр Усик та Катерина Усик уже 16 років у шлюбі / фото: instagram.com, Катерина Усик

Катерина обрала чорну сукню з напіввідкритою спиною, яку доповнила туфлями-човниками на високих підборах. Волосся вона зібрала у гладкий пучок, а завершили образ масивні круглі сережки, годинник і стильна сумочка Hermès Kelly Mini.

Катерина Усик - образ на побачення / фото: instagram.com, Катерина Усик

Детальніше образи можна було розгледіти у Instagram Stories Катерини, де вона поділилася кадрами їхнього прибуття на святкову локацію. Атмосфера фото нагадувала кадри з фільмів про мафію: стильна пара, яка тримається за руки, розкішний автомобіль і впевнені погляди один на одного.

Олександр Усик та Катерина Усик прибувають на локацію побачення / фото: instagram.com, Катерина Усик

Вечеря відбувалася у витонченій атмосфері: зал був оформлений у білих відтінках, прикрашений трояндами та свічками, а вечір супроводжувала жива музика й танцювальні номери. Родзинкою став момент, коли український чемпіон запросив свою дружину на танець. На фотографіях добре видно, з яким теплом і коханням Олександр дивився на Катерину.

Танець Олександра Усика з дружиною / фото: instagram.com, Катерина Усик

"Київське побачення 25.09.25", — так підписала романтичні знімки дружина боксера.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Усик втратив перше місце в рейтингу найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P), за версією авторитетного журналу The Ring. Американець Теренс Кроуфорд став конкурентом Усика у рейтингу та вперше за півтора року посунув чемпіона.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала українського боксера й абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика пройти медичне обстеження через його танці з Надею Дорофеєвою. Відео з благодійного вечора, де Усик запалює зі співачкою викликало сумніви у стані його здоров'я.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред