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Британська принцеса Беатріс Йоркська вдруге стала мамою

Анна Підгорна
29 січня 2025, 21:45
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Уже відомі ім'я та стать нового спадкоємця королівського престолу.
Принцеса Беатріс, Едоардо Мапеллі-Моцці
Принцеса Беатріс вдруге народила - ім'я, стать і дата народження дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/edomapellimozzi

Короткий зміст:

  • Чоловік принцеси Беатріс повідомив про появу ще однієї дитини
  • Члени британської королівської сім'ї вітають батьків із цією подією

Старша з принцес Йоркських Беатріс та її чоловік, італійський аристократ і бізнесмен Едоардо Мапеллі-Моцці, вдруге стали батьками. Про це щасливий батько повідомив у своєму блозі в Instagram через тиждень після появи дитини. У них народилася друга донька, яку назвали Афіна Елізабет Роуз.

"Вона мініатюрна й абсолютно ідеальна. Ми всі (включно з Вольфі та Сієнною) вже абсолютно зачаровані нею. Наші серця переповнені любов'ю до тебе, крихітко Афіно", - підписав перший портрет новонародженої доньки щасливий батько.

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Афіна Елізабет Роуз - друга дитина, яка з'явилася у шлюбі принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці. 2021 року в них з'явилася донька Сієнна Елізабет. Обидві дівчинки отримали друге ім'я на честь своєї вінценосної прабабусі - королеви Єлизавети II. У Едо Мапеллі-Моцці також є старший син від попереднього шлюбу - Крістофер-Вульф (Вольфі).

Примітно, що, ледь народившись, Афіна вже внесла корективи в життя британської королівської сім'ї. Молодша донька принцеси Беатріс посунула свою рідну тітку, принцесу Євгенію, у черзі престолонаслідування на 12-те місце, а сама посіла 11-те.

друга дочка принцеси Беатріс
Принцеса Беатріс вдруге народила - ім'я, стать і дата народження дитини / instagram.com/edomapellimozzi

Британська королівська сім'я вітає принцесу та її чоловіка з народженням другої доньки. Так, на офіційній сторінці БКС в Instagram також з'явилося фото малятка Афіни з добрими побажаннями їй та її батькам від короля Чарльза III і королеви Камілли: "Принцеса Беатріс і містер Едоардо Мапеллі-Моцці раді повідомити про благополучну появу на світ їхньої доньки, Афіни Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці, яка народилася в середу, 22 січня, о 12:57 дня. Малятко народилося вагою 4 фунти і 5 унцій. Король і королева, а також інші члени королівської сім'ї були проінформовані і дуже раді цій новині. Її Королівська Високість та її донька здорові та добре почуваються".

Свої привітання новонародженій онуці також залишила герцогиня Йоркська Сара Фергюсон - мама Беатріс. "Я переповнена любов'ю і радістю від того, що можу вітати з появою на світ Афіну Елізабет Роуз. Її вже так обожнюють, і я неймовірно щаслива знову стати бабусею. Я так пишаюся Едо, Беатріс та іншими членами моєї маленької команди!" - написала вона.

До її слів приєдналася і молодша сестра Беатріс - принцеса Євгенія. На своїй сторінці вона опублікувала фото молодшої племінниці, яке підписала: "Ласкаво просимо, малятко!"

друга дочка принцеси Беатріс
Принцеса Беатріс вдруге народила - ім'я, стать і дата народження дитини / instagram.com/sarahferguson15
друга дочка принцеси Беатріс
Принцеса Беатріс вдруге народила - ім'я, стать і дата народження дитини / instagram.com/princesseugenie

Британська королівська сім'я - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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Хто така принцеса Беатріс?

Принцеса Беатріс Йоркська (повне ім'я - Беатріс Єлизавета Марія) - принцеса, член королівської сім'ї Великої Британії. Старша донька Ендрю, герцога Йоркського, молодшого брата короля Карла III, і Сари, герцогині Йоркської. На 2024 рік є дев'ятою за порядком у лінії успадкування трону шістнадцяти незалежних держав (Великої Британії та монархічних держав Британської співдружності), повідомляє Вікіпедія.

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