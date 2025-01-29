Британська принцеса Беатріс Йоркська вдруге стала мамою

Уже відомі ім'я та стать нового спадкоємця королівського престолу.

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Принцеса Беатріс вдруге народила - ім'я, стать і дата народження дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/edomapellimozzi

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Чоловік принцеси Беатріс повідомив про появу ще однієї дитини

Члени британської королівської сім'ї вітають батьків із цією подією

Старша з принцес Йоркських Беатріс та її чоловік, італійський аристократ і бізнесмен Едоардо Мапеллі-Моцці, вдруге стали батьками. Про це щасливий батько повідомив у своєму блозі в Instagram через тиждень після появи дитини. У них народилася друга донька, яку назвали Афіна Елізабет Роуз.

"Вона мініатюрна й абсолютно ідеальна. Ми всі (включно з Вольфі та Сієнною) вже абсолютно зачаровані нею. Наші серця переповнені любов'ю до тебе, крихітко Афіно", - підписав перший портрет новонародженої доньки щасливий батько.

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Афіна Елізабет Роуз - друга дитина, яка з'явилася у шлюбі принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці. 2021 року в них з'явилася донька Сієнна Елізабет. Обидві дівчинки отримали друге ім'я на честь своєї вінценосної прабабусі - королеви Єлизавети II. У Едо Мапеллі-Моцці також є старший син від попереднього шлюбу - Крістофер-Вульф (Вольфі).

Примітно, що, ледь народившись, Афіна вже внесла корективи в життя британської королівської сім'ї. Молодша донька принцеси Беатріс посунула свою рідну тітку, принцесу Євгенію, у черзі престолонаслідування на 12-те місце, а сама посіла 11-те.

Принцеса Беатріс вдруге народила - ім'я, стать і дата народження дитини / instagram.com/edomapellimozzi

Британська королівська сім'я вітає принцесу та її чоловіка з народженням другої доньки. Так, на офіційній сторінці БКС в Instagram також з'явилося фото малятка Афіни з добрими побажаннями їй та її батькам від короля Чарльза III і королеви Камілли: "Принцеса Беатріс і містер Едоардо Мапеллі-Моцці раді повідомити про благополучну появу на світ їхньої доньки, Афіни Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці, яка народилася в середу, 22 січня, о 12:57 дня. Малятко народилося вагою 4 фунти і 5 унцій. Король і королева, а також інші члени королівської сім'ї були проінформовані і дуже раді цій новині. Її Королівська Високість та її донька здорові та добре почуваються".

Свої привітання новонародженій онуці також залишила герцогиня Йоркська Сара Фергюсон - мама Беатріс. "Я переповнена любов'ю і радістю від того, що можу вітати з появою на світ Афіну Елізабет Роуз. Її вже так обожнюють, і я неймовірно щаслива знову стати бабусею. Я так пишаюся Едо, Беатріс та іншими членами моєї маленької команди!" - написала вона.

До її слів приєдналася і молодша сестра Беатріс - принцеса Євгенія. На своїй сторінці вона опублікувала фото молодшої племінниці, яке підписала: "Ласкаво просимо, малятко!"

Принцеса Беатріс вдруге народила - ім'я, стать і дата народження дитини / instagram.com/sarahferguson15

Принцеса Беатріс вдруге народила - ім'я, стать і дата народження дитини / instagram.com/princesseugenie

Британська королівська сім'я - останні новини:

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Хто така принцеса Беатріс? Принцеса Беатріс Йоркська (повне ім'я - Беатріс Єлизавета Марія) - принцеса, член королівської сім'ї Великої Британії. Старша донька Ендрю, герцога Йоркського, молодшого брата короля Карла III, і Сари, герцогині Йоркської. На 2024 рік є дев'ятою за порядком у лінії успадкування трону шістнадцяти незалежних держав (Великої Британії та монархічних держав Британської співдружності), повідомляє Вікіпедія.

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