Новий спадкоємець престолу: Букінгемський палац повідомив про вагітність принцеси

Британська принцеса Беатріс Йоркська та її чоловік, італійський аристократ і бізнесмен Едоардо Мапеллі-Моцці, чекають на дитину. Про це повідомляє Букінгемський палац на офіційних сторінках у соціальних мережах.
Для пари це буде друга спільна дитина: у вересні 2021 року Беатріс народила доньку на ім'я Сієнна Елізабет. Крім неї в родині виховується син Едоардо від попередніх стосунків - Крістофер Вульф.
"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і містер Едоардо Мапеллі-Моцці раді повідомити, що в новому році вони очікують на другу спільну дитину - братика або сестричку для Вольфі та Сієнни. Його Величність Король був проінформований, і обидві сім'ї дуже раді цій новині", - свідчить офіційне повідомлення.
Друга дитина принцеси Беатріс зрушить свою тітку, принцесу Євгенію, у черзі престолонаслідування. Зараз принцеси Йоркські посідають дев'яте і 11 місце відповідно (10 належить Сієнні Мапеллі-Моцці). Друга біологічна дитина принцеси Беатріс посяде 11 місце, а принцеса Євгенія зміститься на 12-те.
Хто така принцеса Беатріс?
Принцеса Беатріс Йоркська (повне ім'я - Беатріс Єлизавета Марія) - принцеса, член королівської сім'ї Великої Британії. Старша донька Ендрю, герцога Йоркського, молодшого брата короля Карла III, і Сари, герцогині Йоркської. На 2024 рік є дев'ятою за порядком у лінії успадкування трону шістнадцяти незалежних держав (Великої Британії та монархічних держав Британської співдружності), повідомляє Вікіпедія.
Британська королівська сім'я - останні новини:
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Також Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком. Принцеса Уельська дев'ять місяців боролася зі страшною недугою і підвищеною увагою громадськості до свого здоров'я.
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