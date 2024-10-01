Новий спадкоємець престолу: Букінгемський палац повідомив про вагітність принцеси

Навесні 2025 року принцеса Беатріс вдруге стане мамою.

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Принцеса Беатріс новини - Беатріс Йоркська вдруге вагітна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/princesseugenie

Британська принцеса Беатріс Йоркська та її чоловік, італійський аристократ і бізнесмен Едоардо Мапеллі-Моцці, чекають на дитину. Про це повідомляє Букінгемський палац на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Для пари це буде друга спільна дитина: у вересні 2021 року Беатріс народила доньку на ім'я Сієнна Елізабет. Крім неї в родині виховується син Едоардо від попередніх стосунків - Крістофер Вульф.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і містер Едоардо Мапеллі-Моцці раді повідомити, що в новому році вони очікують на другу спільну дитину - братика або сестричку для Вольфі та Сієнни. Його Величність Король був проінформований, і обидві сім'ї дуже раді цій новині", - свідчить офіційне повідомлення.

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Друга дитина принцеси Беатріс зрушить свою тітку, принцесу Євгенію, у черзі престолонаслідування. Зараз принцеси Йоркські посідають дев'яте і 11 місце відповідно (10 належить Сієнні Мапеллі-Моцці). Друга біологічна дитина принцеси Беатріс посяде 11 місце, а принцеса Євгенія зміститься на 12-те.

Принцеса Беатріс новини - Беатріс Йоркська вдруге вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Хто така принцеса Беатріс? Принцеса Беатріс Йоркська (повне ім'я - Беатріс Єлизавета Марія) - принцеса, член королівської сім'ї Великої Британії. Старша донька Ендрю, герцога Йоркського, молодшого брата короля Карла III, і Сари, герцогині Йоркської. На 2024 рік є дев'ятою за порядком у лінії успадкування трону шістнадцяти незалежних держав (Великої Британії та монархічних держав Британської співдружності), повідомляє Вікіпедія.

Британська королівська сім'я - останні новини:

Раніше принц Вільям і Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі. Саме так королівські експерти оцінили широкий жест Уельських щодо бунтівного герцога Сассекського.

Також Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком. Принцеса Уельська дев'ять місяців боролася зі страшною недугою і підвищеною увагою громадськості до свого здоров'я.

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