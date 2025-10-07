Рус
Діамантова каблучка і літак: Сумська зізналась, як її хотіли відбити у чоловіка

Христина Трохимчук
7 жовтня 2025, 03:24
28
Багаті залицяльники не шкодували грошей за прихильність Ольги Сумської.
Ольга Сумська
Ольга Сумська розповіла про подарунки залицяльників / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтесь:

  • Ольга Сумська розповіла про залицяння від заможних прихильників
  • Що вони дарували зірці

Українська акторка Ольга Сумська стала справжнім еталоном жіночності і краси, тому ніколи не мала відбою від кавалерів. Акторка зізналась проєкту "Тур зірками", що багаті прихильники були дуже наполегливими у своїх залицяннях, та робили дуже дорогі подарунки, навіть коли вона була уже заміжня.

Найбільше артистці запам'ятався приватний літак, заповнений квітами для неї. Сумська пригадала, що такий сюрприз зробив організатор її концертів.

відео дня

"Пам’ятаю, у мене був концерт у Донецьку, а потім — в Івано-Франківську. Людина, яка організувала його, надіслала невеликий літак. Це незабутньо, повірте", — зізналась акторка.

Ольга Сумська
Ольга Сумська про флірт з іншими у шлюбі / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ольга також отримала у подарунок розкішний букет, у якому знайшла діамантову каблучку. Хоч Сумська була уже заміжня, повернути такий дорогоцінний презент у неї не піднялась рука. Акторка запевнила, що попри усі знаки уваги від багатих шанувальників, вона завжди залишалась вірною своєму чоловіку.

"Жінка обмежує й не дає поштовху до залицяння. Це легкий, так званий флірт — погляди чи подяка за антураж. Я не йшла на це, бо мені це не цікаво. Якщо це не моя людина і я закохана в свого чоловіка, навіщо мені це?", — пояснила артистка.

Ольга Сумська
Ольга Сумська про шлюб з Віталієм Борисюком / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ольга Сумська - особисте життя

Ольга Сумська була одружена двічі. Перший шлюб акторка уклала з актором Євгеном Паперним, від якого у 1990 році народила доньку Антоніну. Згодом Ольга Сумська знайшла своє щастя з колегою по сцені, актором Віталієм Борисюком. Їхні стосунки розпочалися на знімальному майданчику і переросли у міцний союз. У 2002 році в пари народилася донька Ганна.

Раніше Главред повідомляв, що відомий український режисер Євген Таллер розповів умовив Наталю Сумську знятися у своєму фільмі. Наразі він знімає комедійний фільм, де з'являться багато знаменитостей: Ада Роговцева, Ахтем Сеітаблаєв, Олеся Жураковська.

Також українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла, звідки у її доньки Ганни Борисюк з'явились кошти на відкриття власного магазину одягу. Зіркова матуся дуже вірить в дизайнерський талант Ганни і всіляко її підтримує.

Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

15:02

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

14:59

"Бумбокс" готує грандіозне шоу та дасть перший сольний концерт у Києві за чотири роки

14:59

Легкий спосіб скоротити витрати: хитрий трюк зменшить витрати на опаленняВідео

