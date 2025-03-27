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Блогерка-мовчунка Стужук народила в присутності дітей: фото пологів

Олена Кюпелі
27 березня 2025, 13:48оновлено 27 березня, 14:26
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Стужук народила ще одну дитину від свого другого чоловіка на ім'я Антон.
Стужук снова родила, снова на камеру
Стужук знову народила, знову на камеру / Колаж Главред, фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Коротко:

  • Блогерка Стужук народила п'яту дитину в басейні
  • Хто спостерігав за її пологами

Блогерка українського походження Софія Стужук, яка категорично відмовляється висловлюватися на свою аудиторію про злочинну війну, яку Росія розв'язала проти України, народила свою п'яту дитину в присутності старших дітей.

Стужук, яка народжує своїх дітей вдома, є антивакцинаторкою і прихильницею пологів удома. Крім того, що вона показує свої пологи зазвичай у соціальних мережах, уже не особливо дивуючи цим процесом своїх фоловерів.

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Стужук народила чергову дитину
Стужук народила чергову дитину / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Але цього разу, за її пологами спостерігали не лише підписники, а й її власні діти. На фото видно, як 4-річна дівчинка стоїть поруч із басейном, у якому знову народжує Стужук.

Стужук народила чергову дитину
Стужук народила чергову дитину / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

До слова, Ступку тепер народжує від свого другого чоловіка - Антона Левданського, з яким живе в Латвії. Вона тримає інтригу і поки що не повідомляє стать п'ятої дитини, намагаючись максимально заманити аудиторію у свої соцмережі.

Стужук народила чергову дитину
Стужук народила чергову дитину / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Своїх старших дітей вона народила від Дмитра Стужука, який помер кілька років тому від ускладнення коронавірусу.

Стужук народила чергову дитину
Стужук народила чергову дитину / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official
Стужук народила чергову дитину
Стужук народила чергову дитину / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

"Так, вчора о 16:30 нас стало на 1 більше. Дякуємо всім за привітання", - написала вона.

Стужук народила чергову дитину
Стужук народила чергову дитину / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

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Нагадаємо, раніше Стужук оскандалилася черговою заявою про війну.

Жінка, яка переїхала жити до Риги і продовжує мовчати про війну і вбивства мирних українців, написала у своєму Телеграм-каналі про те, що вона не знає, що таке "р**ня" (російська армія окупантів, яка вбиває українців - авт.) і взагалі вона новини не дивиться.

Нагадаємо, протягом року, коли Україна потопала в крові, Стужук розповідала, що "їй з іншого боку видніше" і робила репости інших недалеких індивідів, які пояснювали, чому українцям не варто радіти підриву Кримського мосту.

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