Біатлоністка збірної України вступила до лав ЗСУ / скріншот

Біатлоністка збірної Україна Анастасія Меркушина змінила гвинтівку на бойовий автомат. Вона пішла до лав Збройних сил і тепер захищатиме Батьківщину від російського агресора.

Про те, що вона стала військовою, свідчить відео Держприкордонслужби, на кадрах якого 27-річна Меркушина заявляє, що настав час захищати жовто-синій прапор, який до цього багато разів піднімався на її честь на світових біатлонних аренах.

"Зараз весь світ розфарбований в жовто-блакитні кольори. Наш прапор став символом свободи і незалежності. Кордоном-між миром і війною. А я з гордістю ношу звання молодшого лейтенанта Державної прикордонної служби України", - заявила Меркушина.

Нагадаємо, британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса, візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання українським біженцям житла-Homes for Ukraine.

Читайте також: