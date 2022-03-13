"Шерлок Холмс" прийматиме українських біженців у власному будинку

Британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмсач, візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання українським біженцям житла - Homes for Ukraine.

Як повідомляє Reuters, кілька днів тому британський актор Бенедикт Камбербетч він знову висловив солідарність і підтримку українцям у війні проти Росії.

"Кожен повинен зробити все, що від нього залежить. У нас рекордна кількість людей, які зголосилися прийняти українців у свої домівки. Я сподіваюся, що також стану частиною цього", - сказав Камбербетч.

Нагадаємо, бразильський письменник Пауло Коельо заявив, що війна в Україні - це "зручне виправдання" для "русофобії" і назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, "кризою".

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