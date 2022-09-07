Бедняков розповів про своє ставлення до "хороших росіян"

Андрій Бєдняков повідав про ставлення до росіян / instagram.com/biedniakov

Відомий український телеведучий Андрій Бедняков, який сам родом із Маріуполя, повідав про своє ставлення до росіян, які рішуче виступають проти війни і підтримують Україну.

Він підкреслив, що думка "хороший росіянин - це мертвий росіянин" не поділяє.

"Я зрозумів, що цих Z-анутих і V-анутих набагато більше, ніж я собі думав. Їх я ненавиджу всіх. Про адекватних людей не можу такого сказати. Там є адекватні люди. Я не з тих, хто говорить, що хороший росіянин - мертвий росіянин. Ні, це не моя історія. Тому що я особисто знаю людей, які допомагають, і які зі мною постійно на зв'язку. Я не можу говорити хто це, але вони є. І я відчуваю їхню підтримку", - сказав Бедняков в інтерв'ю Раміне на YouTube-каналі"ходять чутки".

Видео дня

Нагадаємо, раніше Бедняков розповів, чим Україна відрізняється від Росії. Для цього він навів приклад життя на Брайтон-Біч, в Нью-Йорку.

Як написав селебріті на своїй сторінці в Instagram, люди переїхали дуже давно, але живуть ще в тій країні, з якої переїхали. Все ті ж вивіски на магазинах, смажені пиріжки на вулицях, Олів'є в супермаркетах, ті ж "дублянки" і шуби. Афіші Кашпіровського на будівлі театру. Ті ж зачіски.

"На Брайтон-Біч я знімав 2 рази. І весь час мене не залишала одна думка: чому не спробувати асиміляцію? Культурна асиміляція. Інакше навіщо ви переїжджали? - задається питанням він.

Читайте також: