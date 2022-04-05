Авторка "Никогда мы не будем братьями" звернулася до РФ зі страхітливим пророцтвом

Анастасія Дмитрук направила своє гостре поетичне слово на тих, хто приносить горе і біль українському народові.
Українська поетеса, авторка вірша "Никогда мы не будем братьями" Анастасія Дмитрук звернулася до всіх, хто готовий слухати і чути Україну з новим твором під назвою "За Харків, Марік, за Ірпінь".
Його Дмитрук присвятила захисникам нашої Батьківщини: "Присвячується українській армії, територіальній обороні, волонтерам, лікарям і кожному, хто сьогодні бореться за Україну".
Новий вірш створено у формі звернення до російських солдатів: поетеса переконана - Україна вистоїть, а окупанта чекають страждання і смерть. Ці рядки Анастасія Дмитрук читає як заклинання, як молитву:
"Ти [неценз.] здохнеш в цім краю
У небі, в полі, у гаю.
Де йдуть без зброї на броню.
Де кажуть на [неценз.] кораблю.
Ти прогниєш у цій землі
На моїй визвольній війні.
Розквітнеш сонях навесні
Могутня армія русні.
За Харків, Марік, за Ірпінь,
За прірву надлюдських терпінь
Наступні десять поколінь
У пеклі скнитимеш. Амінь.
Ми – Чорнобаївка, ти – мрець,
безжально злитий нанівець.
Нам уривається терпець.
Ти здохнеш, [неценз.], це кінець".
"Никогда мы не будем братьями", гучний вірш, який пізніше був покладений на музику, з'явився з-під пера Дмитрук в 2014 році, після анексії Криму. Тоді слова української поетеси дуже розлютили росіян, в той час як українці перейнялися до його рядків особливою ніжністю.
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Раніше українська телеведуча Катя Осадча, прочитавши нові історії про звірства рашистських окупантів у Маріуполі, побажала росіянам горіти в пеклі.
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