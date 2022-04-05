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Авторка "Никогда мы не будем братьями" звернулася до РФ зі страхітливим пророцтвом

5 квітня 2022, 02:41

Анастасія Дмитрук направила своє гостре поетичне слово на тих, хто приносить горе і біль українському народові.

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Анастасія Дмитрук - За Харків, Марік, за Ірпінь: новий вірш від автора Никогда мы не будем братьями / Скріншот

Українська поетеса, авторка вірша "Никогда мы не будем братьями" Анастасія Дмитрук звернулася до всіх, хто готовий слухати і чути Україну з новим твором під назвою "За Харків, Марік, за Ірпінь".

Його Дмитрук присвятила захисникам нашої Батьківщини: "Присвячується українській армії, територіальній обороні, волонтерам, лікарям і кожному, хто сьогодні бореться за Україну".

Новий вірш створено у формі звернення до російських солдатів: поетеса переконана - Україна вистоїть, а окупанта чекають страждання і смерть. Ці рядки Анастасія Дмитрук читає як заклинання, як молитву:

"Ти [неценз.] здохнеш в цім краю

У небі, в полі, у гаю.

Де йдуть без зброї на броню.

Де кажуть на [неценз.] кораблю.

Ти прогниєш у цій землі

На моїй визвольній війні.

Розквітнеш сонях навесні

Могутня армія русні.

За Харків, Марік, за Ірпінь,

За прірву надлюдських терпінь

Наступні десять поколінь

У пеклі скнитимеш. Амінь.

Ми – Чорнобаївка, ти – мрець,

безжально злитий нанівець.

Нам уривається терпець.

Ти здохнеш, [неценз.], це кінець".

"Никогда мы не будем братьями", гучний вірш, який пізніше був покладений на музику, з'явився з-під пера Дмитрук в 2014 році, після анексії Криму. Тоді слова української поетеси дуже розлютили росіян, в той час як українці перейнялися до його рядків особливою ніжністю.

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Раніше українська телеведуча Катя Осадча, прочитавши нові історії про звірства рашистських окупантів у Маріуполі, побажала росіянам горіти в пеклі.

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