"Я вас ненавиджу": Катя Осадча побажала росіянам горіти в пеклі

Катя Осадча / скріншот

Українська телеведуча Катя Осадча, прочитавши нові історії про звірства окупантів у Маріуполі, опублікувала емоційний пост.

Телеведуча зазначила, ці розповіді - це біль та жах.

"Відчай від неможливості зупинити цей жах! Зараз багато пишуть про утиск росіян і що не всі такі, є ті, хто проти, але де ви? Ні, все!!!! Всі громадяни Росії мають колективну відповідальність за діяльність їх президента, всі, хто мовчав всі ці роки, хто не діяв і ті, хто не ходив на вибори і ходив на них. Горіть в пеклі, я вас ненавиджу", - написала ведуча.

Вона додала, що ті хто мовчить, значить схвалює ці звірства.

"Діти сидять у підвалах із загиблими, на вулицях тисячі тіл. Пекло для росіян занадто ніжне покарання", - додала ведуча.

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Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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