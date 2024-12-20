"Машина підскочила": донька Ющенка потрапила під ракетний удар по Києву

Віталіна Ющенко намагається прийти до тями після пережитого від ракетної атаки 20 грудня.

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Віталіна Ющенко потрапила під ракетний обстріл Києва 20 грудня / колаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Що сталося з Віталіною Ющенко:

Донька Віктора Ющенка опинилася під атакою країни-агресора на Київ 20 грудня 2024 року

Вона розповіла про наслідки удару

Уранці 20 грудня столиця України здригнулася від потужних вибухів - країна-окупант атакувала Київ ракетами. Уламки ракет упали в кількох районах міста, є жертва та постраждалі, пошкоджено будинки, офісні будівлі, автомобілі, на місці падіння уламків вирують пожежі.

Очевидцем чергового акту тероризму з боку країни-агресора по відношенню до України та українців стала Віталіна Ющенко - старша донька третього президента Віктора Ющенка. У своєму блозі в Instagram вона показала, як дорога просто перед її автомобілем спалахнула через ракетну атаку.

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Як розповідає Ющенко, вона якраз завезла дітей на вокзал, коли поруч із нею прогримів перший вибух. ЇЇ автомобіль підкинуло, завили сирени. На щастя, фізичний стан Віталіни в нормі, проте моральний потребує відновлення.

"Зранку відвозила дітей на вокзал, тільки відʼїхала і попала під ворожу атаку. Слава Богу, дітей зі мною вже не було. Пролунали вибухи - один з них зовсім поруч, машина підскочила, гул сирен від автомобілів, попіл, скло, уламки будівель. Я не знаю, це був такий вибух від уламка чи це прильот. Приходжу до тями…" - пише Віталіна Ющенко.

Ракетний удар по Києву 20 грудня - останні новини:

Як повідомляв Главред, минулої ночі Київ був атакований дронами. Повітряну тривогу в столиці вночі оголошували двічі. Силами і засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста і території столиці.

Вранці в п'ятницю в Києві знову оголосили повітряну тривогу. РФ підняла в небо літаки МіГ-31К. Усі подробиці атаки на столицю читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: гриміли потужні вибухи, є постраждалі - усі подробиці.

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Хто така Віталіна Ющенко Віталіна Ющенко - старша донька Віктора Ющенка. Її мати - перша дружина політика Світлана Колесник, вчителька української мови та літератури. У Віталіни Ющенко троє дітей. Батьком старшої доньки Домініки є бізнесмен Михайло Гончар, а Віктора та Андріану вона народила від підприємця Олексія Хахльова. Пара розлучилася 2013 року. Свої нинішні стосунки Віталіна Ющенко не афішує.

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