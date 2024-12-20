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"Машина підскочила": донька Ющенка потрапила під ракетний удар по Києву

Анна Підгорна
20 грудня 2024, 11:48
245
Віталіна Ющенко намагається прийти до тями після пережитого від ракетної атаки 20 грудня.
Виталина Ющенко, Виктор Ющенко
Віталіна Ющенко потрапила під ракетний обстріл Києва 20 грудня / колаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Що сталося з Віталіною Ющенко:

  • Донька Віктора Ющенка опинилася під атакою країни-агресора на Київ 20 грудня 2024 року
  • Вона розповіла про наслідки удару

Уранці 20 грудня столиця України здригнулася від потужних вибухів - країна-окупант атакувала Київ ракетами. Уламки ракет упали в кількох районах міста, є жертва та постраждалі, пошкоджено будинки, офісні будівлі, автомобілі, на місці падіння уламків вирують пожежі.

Очевидцем чергового акту тероризму з боку країни-агресора по відношенню до України та українців стала Віталіна Ющенко - старша донька третього президента Віктора Ющенка. У своєму блозі в Instagram вона показала, як дорога просто перед її автомобілем спалахнула через ракетну атаку.

відео дня

Як розповідає Ющенко, вона якраз завезла дітей на вокзал, коли поруч із нею прогримів перший вибух. ЇЇ автомобіль підкинуло, завили сирени. На щастя, фізичний стан Віталіни в нормі, проте моральний потребує відновлення.

"Зранку відвозила дітей на вокзал, тільки відʼїхала і попала під ворожу атаку. Слава Богу, дітей зі мною вже не було. Пролунали вибухи - один з них зовсім поруч, машина підскочила, гул сирен від автомобілів, попіл, скло, уламки будівель. Я не знаю, це був такий вибух від уламка чи це прильот. Приходжу до тями…" - пише Віталіна Ющенко.

Ракетний удар по Києву 20 грудня - останні новини:

Як повідомляв Главред, минулої ночі Київ був атакований дронами. Повітряну тривогу в столиці вночі оголошували двічі. Силами і засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста і території столиці.

Вранці в п'ятницю в Києві знову оголосили повітряну тривогу. РФ підняла в небо літаки МіГ-31К. Усі подробиці атаки на столицю читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: гриміли потужні вибухи, є постраждалі - усі подробиці.

  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv, ДСНС
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv, ДСНС
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv, ДСНС
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv, ДСНС
  • Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024
    Наслідки ракетного удару РФ по Києву 20 грудня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv, ДСНС

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Хто така Віталіна Ющенко

Віталіна Ющенко - старша донька Віктора Ющенка. Її мати - перша дружина політика Світлана Колесник, вчителька української мови та літератури.

У Віталіни Ющенко троє дітей. Батьком старшої доньки Домініки є бізнесмен Михайло Гончар, а Віктора та Андріану вона народила від підприємця Олексія Хахльова. Пара розлучилася 2013 року. Свої нинішні стосунки Віталіна Ющенко не афішує.

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