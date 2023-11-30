Арестович заявив, що без нього Залужний не став би головнокомандувачем ЗСУ

Тепер Олексій Арестович стверджує, що разом із заступником голови ОП Романом Машовцем склав протекцію при призначенні генерала Залужного головкомом ЗСУ.

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Тепер Олексій Арестович стверджує, що посприяв призначенню генерала Залужного головкомом ЗСУ / колаж Главред, фото УНІАН

Скандальний блогер і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович продовжує у хвалькуватому тоні говорити про свої колишні заслуги ‒ нібито на благо України. Тепер він стверджує, що, мовляв, разом із заступником керівника ОП Романом Машовцем посприяв призначенню на пост головкому ЗСУ генерала Валерія Залужного.

"Багато хто скаже, що я хизуюся. Рекомендував (Залужного на посаду головкому - Главред) - це м'яко сказано. Інтрига була при заміні Хомчака (ексголовком ЗСУ). У нас з Романом (Машовцем – Главред) дуже боліла душа. Ми провели інтригу, за якою серіал би зняти", – підкреслив Арестович.

Він також каже, що саме Машовець спочатку пропонував іншого генерала на посаду. Втім, його не вибрали, а нібито прислухалися саме до порад Арестовича.

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"За Залужного стояв я.призначав, звичайно, президент, але ми трохи постаралися", – сказав він.

Скандал з Арестовичем

2 червня у Львові стався скандал за участю нардепа Наталії Піпи і молодого одесита, який співав російські пісні. Хлопець вилаяв політика у відповідь на прохання не порушувати закон і припинити співати російські пісні. Також він заявив, що Одеса потерпає від обстрілів більше за Львів, і там всі говорять мовою країни-агресора.

У скандал втрутився колишній радник ОП. Олексій Арестович закликав "лікувати" противників творчості Цоя. Арестович почав погрожувати патріотично налаштованим українцям відправкою на лікування в "школу для дефективних підлітків".

Після цього Арестович написав у ДБР заяву на нардепа, яка у Львові скандалила через Цоя. ДБР мало перевірити, чи не було в діях нардепа Піпи ознак розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Нещодавно за ексрадника взялося і РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ. Він згадав про активізацію так званих експертів і "акторів-розвідників" у просуванні російською мовою Російської ж повістки. Також він закликав українців проявити "високий ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".

Незабаром після цього Арестович покинув межі України і публічно сказав, що йому ймовірно, "доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні і навіть вибори проводити з-за кордону".

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