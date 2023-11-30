Арестович заявив, що без нього Залужний не став би головнокомандувачем ЗСУ

Скандальний блогер і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович продовжує у хвалькуватому тоні говорити про свої колишні заслуги ‒ нібито на благо України. Тепер він стверджує, що, мовляв, разом із заступником керівника ОП Романом Машовцем посприяв призначенню на пост головкому ЗСУ генерала Валерія Залужного.
"Багато хто скаже, що я хизуюся. Рекомендував (Залужного на посаду головкому - Главред) - це м'яко сказано. Інтрига була при заміні Хомчака (ексголовком ЗСУ). У нас з Романом (Машовцем – Главред) дуже боліла душа. Ми провели інтригу, за якою серіал би зняти", – підкреслив Арестович.
Він також каже, що саме Машовець спочатку пропонував іншого генерала на посаду. Втім, його не вибрали, а нібито прислухалися саме до порад Арестовича.
"За Залужного стояв я.призначав, звичайно, президент, але ми трохи постаралися", – сказав він.
Скандал з Арестовичем
2 червня у Львові стався скандал за участю нардепа Наталії Піпи і молодого одесита, який співав російські пісні. Хлопець вилаяв політика у відповідь на прохання не порушувати закон і припинити співати російські пісні. Також він заявив, що Одеса потерпає від обстрілів більше за Львів, і там всі говорять мовою країни-агресора.
У скандал втрутився колишній радник ОП. Олексій Арестович закликав "лікувати" противників творчості Цоя. Арестович почав погрожувати патріотично налаштованим українцям відправкою на лікування в "школу для дефективних підлітків".
Після цього Арестович написав у ДБР заяву на нардепа, яка у Львові скандалила через Цоя. ДБР мало перевірити, чи не було в діях нардепа Піпи ознак розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Нещодавно за ексрадника взялося і РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ. Він згадав про активізацію так званих експертів і "акторів-розвідників" у просуванні російською мовою Російської ж повістки. Також він закликав українців проявити "високий ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".
Незабаром після цього Арестович покинув межі України і публічно сказав, що йому ймовірно, "доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні і навіть вибори проводити з-за кордону".
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