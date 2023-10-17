РФ веде таємні переговори щодо України: Арестович розповів, чого хоче Путін

Країні-агресору потрібні чотири області України, щоб "підготуватися і років через 10 повторити знову з вигідніших позицій".

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Олексій Арестович розповів, які таємні переговори веде Путін / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Колишній радник Офісу президента, військовий оглядач Олексій Арестович заявив, що представники країни-агресора РФ ведуть підкилимні переговори щодо України, шантажуючи масованими ракетними ударами по об'єктах інфраструктури.

"Жодної таємниці немає. Подивіться на спроби Туреччини постійно виступити посередником, подивіться на публікації в The New York Times про те, що Бернс (директор ЦРУ, – ред.) зустрічався з Наришкіним (глава російської служби зовнішньої розвідки, – ред). Це аналітика того, що є у відкритих джерелах. Переговори так чи інакше йдуть, плюс постійні заяви глави МАГАТЕ. У нашій пресі є повідомлення про переговори щодо долі Запорізької АЕС", - розповів Арестович у коментарі ТСН.

Арестович також розповів, що намагається виторгувати Кремль.

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"Завдання максимум - це Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області та Крим у складі Росії. Друге - я підозрюю, що нейтралітет України. Проблеми мови, церкви - це другорядне, щоб торгуватися з більш високої гірки", - припустив ексрадник ОП.

За словами військового експерта, РФ потрібні чотири області України, щоб "підготуватися і років через 10 повторити знову з вигідніших позицій".

Арестович не виключає, що росіяни також можуть торгуватися ще за обмежені збройні сили та скасування санкцій – персональних і державних.

"Вони намагаються створити із зернової угоди прецедент скасування санкцій. Вони намагаються показати, що у них є дієвий механізм, який призведе до силового скасування санкцій", - додав він.

Як повідомляв Главред, раніше Арестович заявляв, що існує сценарій, при якому війна Росії проти України може затягнутися на 9 років - до 2032 року. Не виключено затягування гарячої фази конфлікту як на кілька років, так і на все десятиліття. Такий варіант розвитку подій Москва здатна витягнути лише за допомогою Китаю, який тоді візьме країну-агресора на своє утримання.

Зазначимо, пізніше в мережі спалахнув скандал між секретарем РНБО Олексієм Даніловим і Олексієм Арестовичем. Данілов натякнув, що ексрадник глави ОП може бути причиетний до нової агентурної сітки РФ в Україні. На що сам Арестович відповів з властивою йому іронією та різкістю.

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