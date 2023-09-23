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"РФ відчайдушно буде атакувати": Арестович розповів, скільки триватиме війна в Україні

Аліна Дембіцька
23 вересня 2023, 19:43 оновлено 23 вересня, 19:43
Арестович зауважив, що перед Україною постає завдання почати ставати як Ізраїль та Південна Корея.
Арестович, ВСУ
Арестович розповів, скільки триватиме війна в Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот

Гостра фаза протистояння з країною-агресоркою Росією може продовжитися до 2035 року. Необов'язково ця фаза буде пов'язана з активними бойовими діями, припинення вогню може наступити. Про це заявив колишній радник Офісу президента, військовий оглядач Олексій Арестович на своєму YouTube-каналі.

На думку Арестовича, війна може закінчиться формально. Проте Росія відчайдушно намагатиметься атакувати Україну на дипломатичному рівні, через спецслужби, за допомогою економічного й інформаційного фронту.

"Це я гарантую, 101%, бо доля Російської імперії без України не вирішувана", – наголосив ексрадник ОП.

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Як зауважив Арестович, саме тому перед Україною постає завдання почати ставати як Ізраїль та Південна Корея.

"Обложену фортецю ми вже маємо, а порядки всередині фортеці поки що не наводили. Коли у нас обложена фортеця буде обложеним квітучим садом, що дуже динамічно розвивається, я думаю, що багато людей зроблять вибір і виберуть Україну", - підкреслив він.

Війна Росії проти України

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путіна не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

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війна в Україні війна Росії та України
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