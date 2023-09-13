Взявся за Піпу: Арестович написав у ДБР заяву на нардепку, яка у Львові скандалила через цоя

Тепер ДБР за заявою Арестовича має перевірити, чи не було в діях нардепки Піпи ознак розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

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Печерський райсуд за заявою Арестовича зобов'язав ДБР відкрити справу проти нардепки Піпи / колаж Главред, фото УНІАН і Facebook

Печерський районний суд столиці України зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження проти народної депутатки Наталії Піпи. Причому заяву туди написав Олексій Арестович, якого сильно обурив конфлікт жінки з підлітком з Одеси, який співав на вулиці у Львові пісні радянського рок-музиканта і лідера групи "Кіно" Віктора Цоя.

Як відрапортував Арестович - він вважає, що Піпа, скориставшись службовим становищем, "забезпечила щось дуже схоже на знущання над неповнолітнім". Також хлопця після інциденту змусили просити вибачення на камеру.

Тепер ДБР має перевірити, чи не було в діях нардепа ознак розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

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Скандал з піснями Цоя у Львові

Суть початкового конфлікту така. 2 червня народний депутат від партії "Голос" Наталія Піпа опублікувала в соцмережах відео суперечки з молодою людиною. Як вона пояснила, хлопець вилаяв політика у відповідь на прохання не порушувати закон і припинити співати російські пісні. Також він заявив, що Одеса потерпає від обстрілів більше Львова, і там всі говорять мовою країни-агресора.

4 червня Олексій Арестович опублікував відеозвернення, в якому заступився за одесита. На його думку, з хлопцем вчинили несправедливо, адже російськомовні пісні — частина його особистості і самоідентифікації.

Цікаво, що пізніше Держагентство з мистецтва роз'яснило, що Цой не був громадянином Російської Федерації і не включений до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, а отже співати його пісні публічно не заборонено.

Але Арестович на цьому не заспокоївся і опублікував на своїй сторінці в Twitter вельми гнівний пост, повний образ "патріотичної спільноти".

Причому ближче до кінця посту він настільки увійшов в раж, що почав погрожувати патріотично налаштованим українцям відправкою на лікування в "школу для дефективних підлітків".

"Я ніколи не говорив про маленьку українську культуру (а те, що ви це підхопили - зайвий раз показує якість лайна, яке ви тримаєте в своїх головах замість мізків), але кращого аргументу на користь цієї тези, ніж Ваша власна поведінка, не існує. Жалюгідний набір підмін, боягузтва, жебраків психологічних захистів на кшталт підмін і знецінення. Ні, дядьки і тітки, це не "європейська культура", це психіатрія. І найкращий внесок у скарбницю української культури було б зібрати вас разом і заслати до школи для дефективних підлітків. На лікування. Чим і займемося", − підсумував він.

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