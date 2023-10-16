УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Скандал в мережі: Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ, той "спалахнув"

Яна Ставська
16 жовтня 2023, 18:35 оновлено 16 жовтня, 18:45
Це не перший конфлікт між ними. Данілов та Арестович і раніше зневажливо один про одного відгукувалися.
Скандал в мережі: Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ, той 'спалахнув'
Арестович стверджує, що "пояснює ситуацію мільйонам людей"/ Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що екс-радник глави ОП Олексій Арестович може бути залучений до нової агентурної сітки РФ в Україні. На що сам Арестович відповів з притаманною для нього іронією та різкістю.

У своєму Twitter (X) Данілов 16 жовтня поінформував, що Росія намагається сформувати в Україні нову агентурну мережу. Це "єдиний шанс Росії здолати Україну - внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння".

Секретар РНБО нагадав, що Москва має досвід створення проксі-партій, корумпованих політиків, а також фальсифікації історії.

відео дня

Нині за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії, наголошує Данілов.

Тут секретар РНБО згадав про активізацію так званих експертів та "акторів-розвідників" у просуванні російською мовою російської ж повістки.

"Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з росією необхідно домовлятися", - пояснив Данілов.

Він закликав українців проявити "високу ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".

Імовірно, твердженням про "акторів-розвідників" Данілов натякав на екс-радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича. Той раніше згадував, що був розвідником і брав участь у бойових діях.

Останнім часом Арестович різко висловлювався про український контрнаступ. Зокрема, напередодні він назвав "дивом" можливий перелам військової кампанії через нібито нездатність ЗСУ перерізати залізницю противника і звільнити Токмак.

З'явилась реакція Арестовича

Відповідь Арестовича не забарилася. У своєму Telegram він заявив, що Данілов в ОП "нічого не робить", а тільки "носить слайди президенту" і "п*дить державною".

"Іншої користі від нього за два з половиною роки в Офісі я так і не помітив", - написав Арестович.

Також екс-радник глави ОП додав, що його головним завданням зараз є "пояснювати ситуацію мільйонам людей".

Конфлікт Данілова з Арестовичем

Варто зауважити, що це не перший конфлікт Данілова та Арестовича. На початку вересня 2022-го Данілов в інтерв'ю "1+1" невтішно відгукнувся про тоді ще радника ОП Олексія Арестовича. У ході бесіди про те, що Київ був "під максимальним контролем" у перші дні вторгнення російських військ, телеведуча зазначила, що Арестович "посперечався б з цього приводу".

Данілов на це відповів максимально різко.

"Арестович - це хто? У мене Арестович не працює, я не знаю цієї людини, я її бачив 2-3 рази в житті, вона може говорити все, що завгодно. Але я точно розумію, як це відбувалося і як воно було", - відрізав секретар РНБО.

Сам радник керівника ОП казав, що від відповіді на запитання "Хто такий Арестович" він хоче утриматися.

"Давайте я промовчу. Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - сказав Арестович.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Олексій Арестович Олексій Данілов
Реклама

Головне за день

РФ боїться морських дронів, як вогню: ворог будує бар'єр біля Керченського мосту

РФ боїться морських дронів, як вогню: ворог будує бар'єр біля Керченського мосту

19:43 Україна
Вдарить +2 та накриють дощі: на Україну налетіло похолодання

Вдарить +2 та накриють дощі: на Україну налетіло похолодання

19:22 Синоптик
Під загрозою велике місто: РФ хоче захопити нові території – генерал ЗСУ

Під загрозою велике місто: РФ хоче захопити нові території – генерал ЗСУ

19:12 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:53

В історії з виробництвом FPV-дронів на хлібних заводах РФ з'явився нюанс

19:43

РФ боїться морських дронів, як вогню: ворог будує бар'єр біля Керченського мосту

19:27

Скільки можна курити без шкоди для здоров'я: відповідь здивує навіть досвідчених курців

19:22

Вдарить +2 та накриють дощі: на Україну налетіло похолодання

19:12

Під загрозою велике місто: РФ хоче захопити нові території – генерал ЗСУ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:10

Результати наступу ЗСУ: Україну чекає три сценаріїПогляд

19:04

Аркани Таро: як дізнатися їх значення і розрахувати свою долю за 2 хвилини

18:38

Лише геній знайде ножиці на картинці за 10 секунд: складна оптична ілюзія

18:37

З ракеткою, як у тата: Світоліна показала малечу-доцю на перший День народження

Реклама
18:35

Скандал в мережі: Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ, той "спалахнув"

18:26

Колони техніки у вогні: ворог змінив тактику і йде на прорив - офіцер ЗСУ

18:03

Мало не стік кров'ю: з Маріуполя дивом виїхав військовий, на якого полювали росіяни

17:52

Експерт спрогнозував терміни війни в ІзраїліВідео

17:50

Не переїдай, щоб потім не пошкодувати: лікарка розповіла, скільки чипсів можна їсти в день

17:49

Окупанти люто штурмують Авдіївку: у ГУР назвали головну мету РФ

17:39

"Росія вбиває цю організацію": Кулеба закликав вигнати агресора з ОБСЄ

17:30

Україна показала силу на полі бою: у США заявили, що не дадуть Києву програти

17:29

Беріть, інакше пошкодуєте: навіщо продавці запитують чи потрібен чек

17:28

Не Дантес і не Кацурін: Дорофєєва зізналася, кого бачила в спокусливому сні

16:53

Ряд областей під прицілом: РФ готується масовано бити по Україні – експерт

Реклама
16:52

Домашній хліб зберігатиметься довше завдяки одній незвичайній хитростіВідео

16:48

"Шахтар" звільнив головного тренера: Срна призначено в.о.

16:33

Що не можна нікому позичати 18 жовтня, щоб не втратити сімейне щастя: прикмети

16:26

Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі" – ЗМІ

16:21

Як Росія може отримувати зброю від КНДР: у WP дізналися спосіб

16:17

Визнали навіть росіяни: експерт пояснив чому морги Донецька переповнені

16:10

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть": Макаревич посварив російських проагандистів

16:06

Сергій Стерненко. Росіяни "передумали" штурмувати Авдіївку через високі втратиВідеоблоги

15:55

"Без Кремля не обійшлося": експерт розповів, як РФ "вигодувала" палестинських бойовиківВідео

15:52

У Києві почався опалювальний сезон: Кличко сказав, коли тепло буде у всіх будинках

15:41

Як правильно віджиматись: фітнес-тренер повідомив, як зміцнити м'язи рук вдома

15:38

Манікюр на Гелловін 2023: тренди та ідеї для створення загадкових нігтів

15:36

Дієтолог назвала 5 продуктів для профілактики серцевих захворювань

15:32

ГРУ вербує колишніх "вагнерівців" у нову ПВК "Редут" - британська розвідка

15:29

Вперше ЗСУ отримали перевагу у артпострілах: експерт перерахував причини

15:21

"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

14:55

У Маріуполі загадково померли 26 окупантів, 15 в реанімації: пропагандисти РФ в паніці

14:49

Козловський вибачився у відповідь на образи Кондратюка на свою адресу

14:47

ЗСУ зачищають ворожі окопи: окупантів вибили з передових позицій на Запоріжжі

14:36

Помер легендарний композитор "Бременських музикантів" і "Джентельменів удачі"

Реклама
14:34

Чи відключають світло в Україні за графіками: у Міненерго пояснили ситуацію

13:50

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба знайти пінгвіна за 7 секунд

13:48

ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою

13:42

Великий наступ почався: Росія кинула всі сили на захоплення стратегічного міста

13:33

Людину не впізнати: що станеться з організмом, якщо кинути пити

12:51

"М'ясорубка" під Авдіївкою: у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм

12:49

Неймовірний тест для перевірки зору: потрібно знайти 13 собак за 13 секунд

12:48

Лілію Ребрик захейтили за третю вагітність під час війни - ведуча не змовчала

12:43

ЗСУ - про фронт: війська РФ провалилася біля Авдіївки і Роботиного, збито Су-25

12:30

9 найкращих вправ для схуднення на 6 хвилин: ідеальна зарядка на все тілоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти