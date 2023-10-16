Скандал в мережі: Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ, той 'спалахнув'

Це не перший конфлікт між ними. Данілов та Арестович і раніше зневажливо один про одного відгукувалися.

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Арестович стверджує, що "пояснює ситуацію мільйонам людей"/ Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що екс-радник глави ОП Олексій Арестович може бути залучений до нової агентурної сітки РФ в Україні. На що сам Арестович відповів з притаманною для нього іронією та різкістю.

У своєму Twitter (X) Данілов 16 жовтня поінформував, що Росія намагається сформувати в Україні нову агентурну мережу. Це "єдиний шанс Росії здолати Україну - внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння".

Секретар РНБО нагадав, що Москва має досвід створення проксі-партій, корумпованих політиків, а також фальсифікації історії.

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Нині за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії, наголошує Данілов.

Тут секретар РНБО згадав про активізацію так званих експертів та "акторів-розвідників" у просуванні російською мовою російської ж повістки.

"Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з росією необхідно домовлятися", - пояснив Данілов.

Він закликав українців проявити "високу ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".

Імовірно, твердженням про "акторів-розвідників" Данілов натякав на екс-радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича. Той раніше згадував, що був розвідником і брав участь у бойових діях.

Останнім часом Арестович різко висловлювався про український контрнаступ. Зокрема, напередодні він назвав "дивом" можливий перелам військової кампанії через нібито нездатність ЗСУ перерізати залізницю противника і звільнити Токмак.

З'явилась реакція Арестовича

Відповідь Арестовича не забарилася. У своєму Telegram він заявив, що Данілов в ОП "нічого не робить", а тільки "носить слайди президенту" і "п*дить державною".

"Іншої користі від нього за два з половиною роки в Офісі я так і не помітив", - написав Арестович.

Також екс-радник глави ОП додав, що його головним завданням зараз є "пояснювати ситуацію мільйонам людей".

Конфлікт Данілова з Арестовичем

Варто зауважити, що це не перший конфлікт Данілова та Арестовича. На початку вересня 2022-го Данілов в інтерв'ю "1+1" невтішно відгукнувся про тоді ще радника ОП Олексія Арестовича. У ході бесіди про те, що Київ був "під максимальним контролем" у перші дні вторгнення російських військ, телеведуча зазначила, що Арестович "посперечався б з цього приводу".

Данілов на це відповів максимально різко.

"Арестович - це хто? У мене Арестович не працює, я не знаю цієї людини, я її бачив 2-3 рази в житті, вона може говорити все, що завгодно. Але я точно розумію, як це відбувалося і як воно було", - відрізав секретар РНБО.

Сам радник керівника ОП казав, що від відповіді на запитання "Хто такий Арестович" він хоче утриматися.

"Давайте я промовчу. Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - сказав Арестович.

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