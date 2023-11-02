Арестович дав за кордоном інтерв'ю росЗМІ і зібрався піти в опозиціонери

Олексій Арестович каже, що йому ймовірно, "доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні і навіть вибори проводити з-за кордону".

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Арестович зібрався робити опозиційну партію імені себе / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович прямо оголосив про те, що перебуває за кордоном, в Україну не бажає поки повертатися планує заснувати власний політичний проєкт ‒ партію імені себе. Про це заявив в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

"Ні, звичайно [Арестович знаходиться не в Україні ‒ Главред]. У мене ряд міжнародних форумів, на яких я ключовий спікер. Тобто у мене є формальний привід перебувати за кордоном. Але, як ви розумієте, коли секретар Ради національної безпеки і оборони і депутати від правлячої партії звинувачують тебе в тому, що ти російський шпигун, і обіцяють посадити, це аж ніяк не сприяє поверненню. Тому боюся, що, можливо, мені доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні і навіть вибори проводити з-за кордону. Все це легко кваліфікується як пряме політичне переслідування. Ну значить, зіграємо в цю гру звідси, з-за кордону", ‒ сказав він.

Крім нещодавно озвучених президентських амбіцій, Арестович каже, що має намір створити і особисту партію

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"[Буде - Главред] партія Арестовича". У нас в Україні тільки іменні партії працюють. Є бренд, на нього і будемо працювати", ‒ сказав він.

Скандал з Арестовичем

2 червня у Львові стався скандал за участю нардепа Наталії Піпи і молодого одесита, який співав російські пісні. Хлопець вилаяв політика у відповідь на прохання не порушувати закон і припинити співати російські пісні. Також він заявив, що Одеса потерпає від обстрілів більше Львова, і там всі говорять мовою країни-агресора.

У скандал втрутився колишній радник ОП. Олексій Арестович закликав "лікувати" противників творчості Цоя. Арестович почав погрожувати патріотично налаштованим українцям відправкою на лікування в "школу для дефективних підлітків".

Після цього Арестович написав у ДБР заяву на нардепа, яка у Львові скандалила через Цоя. ДБР мало перевірити, чи не було в діях нардепа Піпи ознак розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Нещодавно за ексрадника взялося і РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ. Він згадав про активізацію так званих експертів і "акторів-розвідників" у просуванні російською мовою Ррсійської ж повістки. Також він закликав українців проявити "високий ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".

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