Сестра покійного розповіла, до чого тут Анна Сєдокова.

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Помер Яніс Тімма - сестра Яніса Тімми розповіла про його проблеми з грошима / колаж: Главред, фото: instagram.com/janis.timma, instagram.com/annasedokova

Коротко:

Сєдокова вийшла на зв'язок із сестрою Яніса Тімми і пояснила, навіщо їй доступ до рахунків колишнього чоловіка

Жандецка розповіла про проблеми брата

З дня смерті латвійського баскетболіста Яніса Тімми минув місяць, а його сім'я досі не впевнена, що його самогубство було навмисним. У зв'язку з цим поліція Латвії почала розслідування обставин відходу спортсмена з життя.

Цей факт у соціальних мережах підтвердила Лелде Жандецка - сестра Яніса Тімми. Вона також пояснила свої слова про те, що колишня дружина баскетболіста, співачка Анна Сєдокова, почала приділяти увагу його банківським рахункам.

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Друзі покійного переконані, що в цьому шлюбі артистку цікавили тільки гроші, тому, коли в Яніса почалися фінансові труднощі, вона подала на розлучення, за тиждень після якого Тімма й наклав на себе руки. Лелде зі свого боку зазначила - вислухала версію Сєдокової щодо її запитів до банку та боргів, які залишив після себе спортсмен.

"Анна написала мені особисто, пояснивши, що вона дзвонила в банк тільки для того, щоб від'єднати свою кредитну карту від кредитної карти мого брата. Також вона надіслала мені фотографію, де мій брат розписав свій борг за кредитними картками, собакою, машиною, страховкою, сховищем і мобільним телефоном на загальну суму 10 900 доларів США. Я бачила скріншот, на якому Анна зробила транзакцію моєму братові 28 листопада на 10 000 доларів США і 6 грудня на 295 000 рублів", - написала Жандецка в новому пості в Instagram.

Помер Яніс Тімма - сестра Яніса Тімми розповіла про його проблеми з грошима / instagram.com/lelde.zandecka

Смерть Яніса Тімми - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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