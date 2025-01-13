Друг Яніса Тімми розповів, з ким Анна Сєдокова зраджувала чоловіка

Після Тімми у Сєдокової з'явилася пристрасть до спортсменів.

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Смерть Яніса Тімми - друзі впевнені, що Сєдокова зраджувала Тімму / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

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Яніс Тімма перед смертю розповів другу, що дружина зраджує йому з футболістом

У Мережі з'явилася інша теорія - про шанувальника-хокеїста

Близьке оточення Яніса Тімми, латвійського баскетболіста, який наклав на себе руки в ніч на 17 грудня 2024 року, у його смерті звинувачує Анну Сєдокову - співачку і колишню дружину покійного. Їхня пара остаточно розпалася у вересні, а розлучення було оформлене за тиждень до суїциду Тімми.

Прямих доказів причетності Анни до рішення Яніса піти з життя немає, тому друзі, налаштовані до Сєдокової вороже, шукають свої способи очорнити артистку. Зокрема активно обговорюється версія про те, що до самогубства Тімму довели численні зради дружини.

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Так Гатіс Лініньш, близький друг покійного, у своєму блозі в Instagram розповів, що Яніс незадовго до смерті нібито поділився з ним переживаннями про те, що Сєдокова крутить роман із якимось московським футболістом. "Незадовго до своєї смерті Яніс кілька разів згадував, що його на той момент дружина ганьбить його в Москві, зустрічаючись із футболістом", - написав Лініньш.

Ім'я футболіста залишилося невідомим, але в Мережі є інша теорія про те, з ким гуляла Сєдокова в очікуванні розлучення з Тіммою. Так, у жовтні 2024 року, через місяць після того, як вона подала на розлучення, Анна приїхала в Санкт-Петербург, де відвідала хокейний матч СКА. Співачка заявила, що "Пітер - місто для любові", і отримала фірмовий светр команди з номером 16.

У реальності під шістнадцятим номером грає нападник Сергій Плотніков, якому і приписують роман з артисткою. Сергій одружений уже понад десять років і має двох дітей. Плітки про стосунки з Анною Сєдоковою не коментує ні він, ні його дружина Марія.

Анна Сєдокова на матчі СКА і Сергій Плотніков з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/hcska, instagram.com/plots061

Втім, у невірності партнеру підозрювали не тільки співачку. Нещодавно подруга Сєдокової розповіла, що і Яніс Тімма поглядав на всі боки, мовляв вважав себе альфа-самцем, і любовними перемогами самостверджувався. Через це зіркова дружина пролила чимало сліз.

Чутки про зради є і про Анну, і про Яніса / instagram.com/annasedokova

Смерть Яніса Тімми - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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