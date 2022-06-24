Янгольська врода, німецька якість: 51-річна Клаудія Шиффер показала ідеальне тіло в купальнику

Супермодель прекрасна, як і на піку своєї слави.
Німецька супермодель, одна з культових красунь фешн-індустрії Клаудія Шиффер показав шикарне тіло під час відпочинку. На її сторінці в Instagram з'явилася серія знімків, які зірка 90-их підписала: "Поза офісом".
Чим же займалася 51-річна супермодель і муза Карла Лагерфельда поза офісом? Вона вирушила на пляж, позувати босоніж на білосніжному піску.
Німецька Бріджит Бардо для пляжного виходу вибрала квіткове бікіні від DolceGabbana, на стегна вона накинула світло-оливкову хустку з пензликами. Волосся зірка подіумів зібрала у високий хвіст.
Варто відзначити, що той факт, що її кар'єра з часом стала трохи менш активною - більш світською, ніж модельною, німецька красуня зберегла ідеальну фігуру.
Дивлячись на її плоский живіт, підтягнуте тіло і сяючу шкіру, ніколи не вгадаєш, що Шиффер - 51-річна мама трьох дітей.
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Раніше найдорожча модель у світі, американська манекенниця Кендалл Дженнер показала свою справжню фігуру без фотошопу і фільтрів.
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