Янгольська врода, німецька якість: 51-річна Клаудія Шиффер показала ідеальне тіло в купальнику

Клаудія Шиффер показала ідеальне тіло в купальнику / instagram.com/claudiaschiffer

Німецька супермодель, одна з культових красунь фешн-індустрії Клаудія Шиффер показав шикарне тіло під час відпочинку. На її сторінці в Instagram з'явилася серія знімків, які зірка 90-их підписала: "Поза офісом".

Чим же займалася 51-річна супермодель і муза Карла Лагерфельда поза офісом? Вона вирушила на пляж, позувати босоніж на білосніжному піску.

Німецька Бріджит Бардо для пляжного виходу вибрала квіткове бікіні від DolceGabbana, на стегна вона накинула світло-оливкову хустку з пензликами. Волосся зірка подіумів зібрала у високий хвіст.

Варто відзначити, що той факт, що її кар'єра з часом стала трохи менш активною - більш світською, ніж модельною, німецька красуня зберегла ідеальну фігуру.

Дивлячись на її плоский живіт, підтягнуте тіло і сяючу шкіру, ніколи не вгадаєш, що Шиффер - 51-річна мама трьох дітей.

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