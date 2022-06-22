Найдорожча модель у світі показала свою справжню фігуру без фотошопу і фільтрів

Ангельська зовнішність дозволяє їй навіть в побуті залишатися красивою, як на картинці.
26-річна американська супермодель Кендалл Дженнер давно довела, що є гідним членом клану Кардашьян-Дженнер, жінки якого роблять гроші буквально з повітря. При цьому вони залишаються до біса привабливими, і ще більше популярними.
Кендалл має безліч титулів найкрасивішої і найбільш високооплачуваної (навіть побила рекорди бразилійки Жизель Бундхен) моделі, що робить її ще й найбільш затребуваною.
І якщо іншим краса обличчя і тіла даються з великими труднощами (навіть жінкам з її сім'ї), то Кендалл заробляє своєю природною зовнішністю, і здається, що вона може вийти на подіум світового масштабу, просто з прогулянки по вулиці.
Феномен Дженнер доводить її недавній знімок, який модель зробила перед походом на пляж. Дівчина зняла себе в звичному середовищі - вдома, в простому бікіні і кепці.
Проте її фігура, навіть без додаткових прикрас і поліпшень, змушує тремтіти від захвату.
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Раніше своєю красою похвалилася дівчина фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров - вона знялася в чуттєвій фотосесії в ретро-стилі.
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