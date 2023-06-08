Анджеліна Джолі серйозно змінила зовнішній вигляд: що сталося

Анджеліна Джолі - одна з найвідоміших брюнеток світу, вирішила пофарбувати волосся в світлий відтінок.

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Джолі вирішила поміняти колір волосся / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і Instagram

Легендарна голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вперше за багато років помітно змінила свій публічний образ. Новими фотографіями із зіркою поділився бренд Chloe на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Джолі - одна з найвідоміших брюнеток світу, вирішила пофарбувати волосся в світлий відтінок.

Причому до того десятиліттями актриса експериментувала з довжиною волосся і стрижками, проте колір пасом залишався темним.

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На нових фото видно, що зірка освітлила волосся. Однак коріння при цьому залишила темними.

З дизайнерами Chloe актриса співпрацює, щоб створити капсульну колекцію в своєму стилі. І спільно з креативним директором бренду Габріелою Херст, Джолі працює над екологічно чистим одягом.

Анджеліна Джолі працює з брендом Chloe / Instagram

Нагадаємо, раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і дочку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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