Бойфренд Наді Дорофєєвої натякнув на вагітність співачки: "Почули мої плани"

Міша Кацурін - батько двох дітей, про яких піклується, незважаючи на новий роман та розлучення з Дашею.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва раніше були близькими друзями / instagram.com/nadyadorofeeva

У березні 2022 року пара бізнесменів та рестораторів Міша і Даша Кацуріни оголосили про свій розрив після 7 років стосунків. Міша пішов до співачки Наді Дорофєєвої, з якою раніше його та його колишню дружину пов'язували дружні стосунки.

Незважаючи на те, що громадськість їх роман засуджує, Дорофєєва та Кацурін дуже щасливі разом, і, схоже, вже будують серйозні плани на спільне майбутнє.

Побічно це підтверджує недавній пост Кацуріна в Instagram - ресторатор опублікував знімок свого молодшого сина Івана, якому влітку виповниться два роки, та супроводив фото вкрай провокаційним підписом.

"Десь там у небесній канцелярії почули мої плани на 2023-ий", - пише Міша. Шанувальники тут же припустили, що мова йде про те, що він з Дорофєєвою планує, або вже завів дитину. Сама Дорофєєва свою ймовірну вагітність поки не коментує.

Міша Кацурін - тато двох дітей. У нього та Даші є донька Саша (2016 р.н.) та син Іван (2021 р. н.). Надя Дорофєєва дітей не має.

Міша Кацурін бере участь у вихованні Івана та Олександри / instagram.com/misha_katsurin

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