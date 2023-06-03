Продала бізнес через помсту росіянам: Бред Пітт судиться з Анджеліною Джолі

Бред Пітт і його колишня дружина Анджеліна Джолі навіть через чотири роки після офіційного розлучення продовжують вести суперечки в суді.

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Бред Пітт все ще судиться з Анджеліною Джолі / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарний голлівудський актор / продюсер Бред Пітт і його колишня дружина, не менш популярна актриса/режисер Анджеліна Джолі через кілька років після розлучення продовжують вести суперечки. Про це пише видання Page Six.

59-річний артист звинувачує ексдружину в тому, що вона таємно продала частину їх спільного бізнесу-французької виноробні Шато Міраваль. За словами Пітта, Джолі спеціально віддала половину акцій російському мільярдерові і торговцю спиртними напоями Юрію Шефлеру.

Сам Пітт кілька разів відхиляв пропозицію росіянина про покупку виноробні. А в 2014 році колишнє подружжя підписали угоду, що вони не будуть продавати свою частку бізнесу без згоди партнера.

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Пітт впевнений, Джолі не просто так віддала виноробню саме російському олігарху. Вона знає, що Шефлер має зв'язки з Путіним і через військову агресію РФ в Україні бізнес того опинився в критичному стані. І актор переконаний, що Джолі таким своїм вчинком хотіла йому помститися за судові тяжби з приводу опіки над дітьми.

"Джолі здійснила продаж без згоди Пітта, відмовивши йому в праві згоди, яке вона йому дала раніше. Вона давно перестала робити свій внесок у виноробний бізнес, тоді як Пітт вкладав кошти. Анджеліна прагне заволодіти прибутком, який вона не заробила", – йдеться в документах, поданих юристами актора до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і дочку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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