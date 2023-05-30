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Андрій Шевченко привіз до Києва і показав на публіці красеня-сина

Дмитро Відоменко
30 травня 2023, 13:25 оновлено 30 травня, 13:25
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Міша Коллінз, відомий за роллю Кастіеля в серіалі "Надприродне", приїхав до Києва. Компанію йому склали Андрій Шевченко з сином.
Шевченко, син
Андрій Шевченко та його син Джордан приїхали до Києва / Колаж фото УНІАН та United24

Відомий голлівудський актор Дмитро "Міша" Коллінз, який прославився роллю ангела Кастіеля у легендарному фантастичному серіалі "Надприродне", приїхав до Києва. Про це повідомляється в Telegram-каналі благодійної платформи UNITED24.

Компанію Коллінзу склали легендарний український футболіст і колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

Причому Шева "привіз" в рідне місто ще й старшого сина Джордаан (від шлюбу з американською моделлю Крістін Пазік)

Андрій Шевченко, син
Андрій Шевченко і його син Джордан зустріли в Києві актора Мішу Коллінза / United24

"Подивіться, хто приїхав! Та це наш посол Андрій Шевченко! І не один, а зі старшим сином Джорданом. Зачекайте, а хто це поруч? Та це ж кінозірка, американський актор, виконавець головної ролі в серіалі "Надприродне" Міша Коллінз! Вітаємо всіх у Києві", – розповіли представники UNITED24.

Коллінз, Шевченко
Міша Коллінз та Андрій Шевченко на київському вокзалі / United24

До слова, Джордан Шевченко, якому всього лише 18 років, виглядає на фото цілком дорослим і міцним хлопцем.

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Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

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