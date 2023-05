Зірки легендарного серіалу "Надприродне" підтримали Україну

Зірка "Надприродного" Міша Коллінз разом з іншими акторами з цього серіалу підтримав українців у війні з російськими окупантами.

Міша Коллінз з колегами підтримав Україну / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Голлівудський актор Міша Коллінз разом з колегами по легендарному фантастичному серіалу "Надприродне" вирішив влаштувати невелику акцію на підтримку України і українців. Артист разом з соратниками сфотографувався з українським прапором і виклав знімок в Instagram.

Разом з Коллінзом поруч встали Робертом Бенедикт, Марк Шепард, Рут Коннеллі, Олександр Келверт та інші колеги по серіалу.

До слова, загальний кадр, який актор виклав в Instagram (де у нього вже більше 4,7 млн фоловерів) він підписав українською - "Поточний настрій"

Міша Коллінз з колегами по серіалу "Надприродне" / Instagram

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

