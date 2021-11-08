Анастасія Приходько розкрила справжню причину відходу з політики

Політика для Приходько - боротьба з вітряками / instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько розповіла, чому пішла з політики і повернулася до творчості.

За словами артистки, політична діяльність, яку вона розпочала у листопаді 2018 року як член партії Батьківщина, була найбільш психологічно складним періодом її життя.

У цей час Приходько навіть кинула курити, оскільки її ідеологічні погляди на істинний образ політика вимагали, щоб вона була прикладом для наслідування.

Втім, співачка пояснює свій відхід з політики розчаруванням в самій концепції цієї діяльності.

Політику Приходько порівняла з боротьбою з вітряками: "Так, це був період, який мені б хотілося забути, як страшний сон, тому, що в боротьбі з вітряками немає переможців. Цієї теми тут ніколи більше не буде. Але я сказала чесно".

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Анастасія Приходько біла членом партії Батьківщина / instagram.com/prykhodko_official

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Раньше Приходько показала дивовижну схожість з 11-річною дочкою Наною.

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