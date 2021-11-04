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Анастасія Приходько зізналася, як бореться зі своїми комплексами

4 листопада 2021, 19:04

Приходько додала, що очі можна відкоригувати за допомогою блефаропластики, але їй поки "і так нормально".

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Анастасія Приходько повідала про свої комплекси / Фото : instagram.com/prykhodko_official

Відомий українська співачка Анастасія Приходько повідала в Instagram про свої комплекси, а також про те, як планує з ними боротися.

"Чи є людина без комплексів? Я думаю, ні. Я себе дуже люблю і приймаю такий, як є. Але, хіба може бути жінка, задоволена собою завжди? Ось мій комплекс - це вузькі очі і друге підборіддя, з яким я борюся все життя, так як це не жир, а генетична особливість", – написала Приходько.

За словами артистки, вона має намір вдатися до допомоги косметологів.

"Комплексую через очі, тому, що при будь-якій посмішці мої очі геть зникають, і їх не видно. Але, коли я одягаю кімоно, я заспокоююся тому, що відразу згадую, що мій дід японець. А ось друге підборіддя я буду прибирати за допомогою косметологів і уколів, я зважилася все-таки на" пластику "обличчя, ні, під ніж лягати не буду, а за допомогою уколів буду вирішувати це питання", – зізналася Анастасія.

Приходько додала, що очі можна відкоригувати за допомогою блефаропластики, але їй поки "і так нормально".

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Раніше Главред писав про те, що співачка Анастасія Приходько - щаслива мама трьох дітей. Вона виховує дочку від першого шлюбу з абхазьким бізнесменом Нуріком Кухілавою Нану, і двох синів Гордія і Луку від другого чоловіка Олександра.

Старшій доньці Приходько Нані зараз 11 років. Дівчинка росте дуже схожою на зоряну маму. У своєму профілі в Instagram співачка поділилася кадри з сімейного архіву, і запропонувала порівняти фото її і Нани, зроблені в одному віці.

І мама і дочка позують в рожевих кофтах, на їхніх обличчях сяють широкі посмішки.

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Анастасія Приходько новини шоу бізнесу
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