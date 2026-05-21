"Я повернулася в Україну": екс-"ВІА Гра" Бушміна повідомила про тяжке розставання

Ви дізнаєтеся:
- Єва Бушміна повернулася в Україну
- Чому вона розлучилася з бойфрендом
Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Єва Бушміна дала інтерв'ю і заявила, що повернулася в Україну. У розмові на шоу "Карти на стіл" артистка, яка мовчала про війну в Україні, розповіла, як їй живеться на батьківщині і чому вона розлучилася з бойфрендом.
Після початку повномасштабного вторгнення Бушміна переїхала до Франції зі своїм партнером, одеським скульптором Григорієм. Однак їхні шляхи розійшлися, і співачці довелося повертатися на батьківщину. Зміна місця проживання відбилася і на соцмережах співачки — в Instagram почала з'являтися українська мова.
"Я повернулася в Україну. Майже два роки тут живу. Причина — я тут вдома, і тут є мої друзі, тут все рідне", — заявила Єва.
Детальніше співачка розповіла і про розставання зі своїм партнером. Артистка зізналася, що важко переживала розрив.
"Я так ридала, так плакала… Я ще слухала таку музику і заливалася сльозами. Це було так гірко. Ті всі почуття, які приходять у складні моменти, вони потрібні — з цього складається життя", — поділилася Бушміна.
Про особу: Єва Бушміна
Єва Бушміна (справжнє ім'я — Яна Швець) — українська співачка. Колишня учасниця групи ВІА Гра (з березня 2010 по грудень 2012 року у складі з Надією Мейхер та Альбіною Джанабаєвою). Брала участь у шоу "Фабрика зірок-3" (5 місце). З 2016 року виступала під псевдонімом LAYAH, але пізніше закрила проект.
