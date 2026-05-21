"Я повернулася в Україну": екс-"ВІА Гра" Бушміна повідомила про тяжке розставання

Співачка відверто розповіла, що відбувається в її житті.

https://glavred.net/starnews/ya-vernulas-v-ukrainu-eks-via-gra-bushmina-soobshchila-o-tyazhelom-rasstavanii-10766597.html Посилання скопійоване

Єва Бушміна повернулася в Україну / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Єва Бушміна

Ви дізнаєтеся:

Єва Бушміна повернулася в Україну

Чому вона розлучилася з бойфрендом

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Єва Бушміна дала інтерв'ю і заявила, що повернулася в Україну. У розмові на шоу "Карти на стіл" артистка, яка мовчала про війну в Україні, розповіла, як їй живеться на батьківщині і чому вона розлучилася з бойфрендом.

Після початку повномасштабного вторгнення Бушміна переїхала до Франції зі своїм партнером, одеським скульптором Григорієм. Однак їхні шляхи розійшлися, і співачці довелося повертатися на батьківщину. Зміна місця проживання відбилася і на соцмережах співачки — в Instagram почала з'являтися українська мова.

відео дня

Єва Бушміна — де зараз / фото: instagram.com, Єва Бушміна

"Я повернулася в Україну. Майже два роки тут живу. Причина — я тут вдома, і тут є мої друзі, тут все рідне", — заявила Єва.

Детальніше співачка розповіла і про розставання зі своїм партнером. Артистка зізналася, що важко переживала розрив.

Єва Бушміна — особисте життя / фото: instagram.com, Єва Бушміна

"Я так ридала, так плакала… Я ще слухала таку музику і заливалася сльозами. Це було так гірко. Ті всі почуття, які приходять у складні моменти, вони потрібні — з цього складається життя", — поділилася Бушміна.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Алла Кудлай жорстко розібралася з Таїсією Повалій, яка втекла до РФ. Артистка зізналася, що свого часу вплив Повалій дорого їй обійшовся — через її закулісні ігри Кудлай втратила надзвичайно важливу творчу співпрацю.

Також Даша Євтух повернулася в Україну з Греції. Як з'ясувалося, її подорож до Греції була лише запланованою сімейною відпусткою. Блогерка провела цей час у колі великої родини, давши можливість родичам вдосталь побути з дворічною Фемідою.

Вас може зацікавити:

Про особу: Єва Бушміна Єва Бушміна (справжнє ім'я — Яна Швець) — українська співачка. Колишня учасниця групи ВІА Гра (з березня 2010 по грудень 2012 року у складі з Надією Мейхер та Альбіною Джанабаєвою). Брала участь у шоу "Фабрика зірок-3" (5 місце). З 2016 року виступала під псевдонімом LAYAH, але пізніше закрила проект.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред