Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Вирив собі землянку": відомий композитор постраждав від обстрілу армії РФ

Христина Трохимчук
21 травня 2026, 16:11
google news Підпишіться
на нас в Google
Автор хіта "Піду втоплюся у річці глибокій" розповів про своє горе.
Андрій Миколайчук втратив дім
Андрій Миколайчук втратив дім / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Будинок Андрія Миколайчука розбомбили окупанти
  • Як композитор живе зараз

Легендарний український композитор Андрій Миколайчук розповів про те, як втратив будинок у Миколаївській області. В інтерв'ю Дмитру Гордону він зізнався, що останнім часом жив у землянці.

Як повідомив Миколайчук, його будинок постраждав від обстрілу російських окупантів. Житло стало непридатним для життя, а фінансів на відновлення у композитора не вистачало. Тому знаменитості довелося виходити з ситуації і спорудити собі землянку для тимчасового проживання.

відео дня
Андрій Миколайчук — де він зараз
Андрій Миколайчук — де він зараз / скрін з відео

"У Миколаївській області все розбомбили — будинок, який я будував. Так, його вже немає. Я зайшов до хлопців, кажу: "Ходімо, будемо фотографувати". Пішли, сфотографували, написав заяву. "Піду втоплюся у річці глибокій". Не треба було нічого будувати. Я зараз вирив собі таку землянку: півметра вниз, зверху поставив, як ці чукчі в чумі — нормально", — поділився Андрій Михайлович.

Зараз легендарний композитор намагається жити сьогоднішнім днем і займатися улюбленою роботою. Фінансове становище знаменитості також залишається плачевним — 66-річний артист зізнався, що його рахунки заблокували за несплату комунальних послуг.

Андрій Миколайчук втратив дім
Андрій Миколайчук втратив будинок / скрін з відео

"Грошей немає. Тільки борги. Мене (рахунки — прим. ред.) заарештували нещодавно, тому що я не сплатив комунальні. Я буквально днями сплатив, і вони розблокували", — поділився Миколайчук.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що екс-солістка групи "ВІА Гра" Єва Бушміна перервала тривале мовчання і в новому інтерв'ю оголосила про своє повернення в Україну. Співачка також відверто розповіла, з яких причин завершилися її стосунки з бойфрендом.

Також Алла Кудлай емоційно висловилася про співачку-зрадницю Таїсію Повалій. Виконавиця поділилася спогадами про давній інцидент, який наочно продемонстрував справжнє обличчя Повалій і назавжди змінив ставлення Кудлай до колишньої колеги.

Вас може зацікавити:

Про персону: Андрій Миколайчук

Андрій Миколайчук — український співак, композитор, поет і аранжувальник, повідомляє Вікіпедія. Автор і виконавець популярних пісень "Піду втоплюся", "Підпільник Кіндрат", "Наркомани", "Маріє". Мав яскравий сценічний образ, виступаючи у військових штанях-галіфе та босоніж.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Маємо панувати над росіянами": Буданов зробив гучну заяву про історію України

"Маємо панувати над росіянами": Буданов зробив гучну заяву про історію України

16:47Війна
Наступ з півночі: Ступак розкрив, чи є загроза для Києва і чим це обернеться для Лукашенка

Наступ з півночі: Ступак розкрив, чи є загроза для Києва і чим це обернеться для Лукашенка

16:38Війна
Росія різко змінила цілі війни проти України: Буданов назвав нові умови РФ для миру

Росія різко змінила цілі війни проти України: Буданов назвав нові умови РФ для миру

15:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Останні новини

16:51

Кабачки можна буде збирати відрами: головний секрет рясного врожаю

16:47

"Маємо панувати над росіянами": Буданов зробив гучну заяву про історію України

16:38

Наступ з півночі: Ступак розкрив, чи є загроза для Києва і чим це обернеться для Лукашенка

16:23

Чому не варто прати вранці – народні прикмети та логічні причини

16:11

"Вирив собі землянку": відомий композитор постраждав від обстрілу армії РФ

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
16:07

В епіцентрі ядерного вибуху знайшли "аномалію", якої раніше на Землі не було

16:03

Вечір боксу Усик vs Верхувен стартує вже сьогодні: трансляція пресконференції та всіх ключових подій — лише на Київстар ТБ

15:58

Росія різко змінила цілі війни проти України: Буданов назвав нові умови РФ для миру

15:53

СБУ "підсмажила" купу росіян: Зеленський показав кадри удару по ФСБВідео

Реклама
15:40

Тест з ПДР, який "валить" багатьох на іспиті: чи можна обігнати тракторВідео

15:37

Новий курс валют на 22 травня: що зміниться

15:25

Церковний календар свят на червень 2026 року: коли Івана Купала та Трійця

15:21

Потужні грозові дощі заливатимуть Україну: які регіони будуть "плавати"

15:13

Не лише Донбас: названо цілі нового російського наступу, які міста під загрозоюВідео

15:09

"Я повернулася в Україну": екс-"ВІА Гра" Бушміна повідомила про тяжке розставання

14:56

Перевірений метод захисту від кліщів: який предмет потрібно взяти з домуВідео

14:52

ЗСУ змінили ситуацію на важливому напрямку фронту - росіян притиснули

14:51

Пенсіонерку сплутали з молодою моделлю і не повірили в її вікВідео

14:26

Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФВідео

14:15

Оригінальний сніданок за лічені хвилини: рецепт оладок з начинкою

Реклама
14:14

ВишивАнка чи вишИванка - як сказати правильно: відповідь здивує багатьох

13:56

Які прилади потрібно завжди відключати від розетки: можуть спричинити пожежуВідео

13:52

"Тая Повалій сказала": Кудлай розкрила підставу від зрадниці України

13:47

Росія націлилася на низку міст влітку-восени: Ступак – про загрозу з Білорусі й наступ на КиївВідео

13:18

Україна тестує нову зброю для відбиття атак РФ: в чому її особливість

13:18

Простий домашній спрей допомагає зупинити навалу щурів навесні

12:53

Кримінальні справи, самовари, російський паспорт. Журналісти розповіли нову історію про депутатку Житомирської облради Костюшко

12:45

"Зустрічають тут із квітами": Даша Євтух раптово повернулася в УкраїнуВідео

12:39

"Мета РФ - захопити новий обласний центр": РФ пішла в наступ на півночі

12:39

Чи загрожує Німеччині дефіцит палива: експерт розповів, що ховається за панікоюВідео

12:31

Чому кмітливі господині та кухарі кидають кубик льоду на сковорідку перед смаженнямВідео

12:25

Тіктокер підірвав інтернет, показавши дивну деталь на прищіпкахВідео

12:24

Як почистити кілограм молодої картоплі за п'ять хвилин - лайфхак

12:03

Свекруха Тодоренко попереджала її: що сталося у шлюбі зрадниці

11:48

РФ масовано атакує обласний центр: є влучання, кількість поранених зросла

11:46

Стілець-серце та лампа-гриб: названо культові ретро-меблі, за якими полюють усіВідео

11:44

Мало і дорого: в Україні дефіцит базового овоча, як змінилися ціни

11:35

Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

11:24

Ядерні боєприпаси вже в Білорусі: Міноборони РФ зробило заявуВідео

11:17

Як насправді виглядав Ісус Христос і чому всі помилялисяВідео

Реклама
11:14

РФ втратила імідж "енергетичної наддержави": експерт розкрив вплив ударів ЗСУ

10:53

Під час прийому Путіна у Китаї стався курйоз з натяком на переворот в РФ

10:34

Вишиванки та посмішки: Зеленський із дружиною з’явилися в особливих образах

10:04

5 причин, через які перець не росте після висадки в ґрунт: що з цим робитиВідео

10:02

Секрет рожевих гортензій та великих помідорів: як правильно використовувати золуВідео

09:58

РФ хоче використати Німеччину для тиску на Україну: в чому задум Кремля

09:50

"Навіщо запрошувати": Данилко жорстко розніс Євробачення 2026 та оголосив про рішення

09:50

Карта Deep State онлайн за 21 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:10

Рейтинг онлайн-шкіл з математики за результатами НМТ-2025: хто став лідером дистанційної освіти новини компанії

09:07

Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти