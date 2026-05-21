"Вирив собі землянку": відомий композитор постраждав від обстрілу армії РФ

Автор хіта "Піду втоплюся у річці глибокій" розповів про своє горе.

Андрій Миколайчук втратив дім

Легендарний український композитор Андрій Миколайчук розповів про те, як втратив будинок у Миколаївській області. В інтерв'ю Дмитру Гордону він зізнався, що останнім часом жив у землянці.

Як повідомив Миколайчук, його будинок постраждав від обстрілу російських окупантів. Житло стало непридатним для життя, а фінансів на відновлення у композитора не вистачало. Тому знаменитості довелося виходити з ситуації і спорудити собі землянку для тимчасового проживання.

"У Миколаївській області все розбомбили — будинок, який я будував. Так, його вже немає. Я зайшов до хлопців, кажу: "Ходімо, будемо фотографувати". Пішли, сфотографували, написав заяву. "Піду втоплюся у річці глибокій". Не треба було нічого будувати. Я зараз вирив собі таку землянку: півметра вниз, зверху поставив, як ці чукчі в чумі — нормально", — поділився Андрій Михайлович.

Зараз легендарний композитор намагається жити сьогоднішнім днем і займатися улюбленою роботою. Фінансове становище знаменитості також залишається плачевним — 66-річний артист зізнався, що його рахунки заблокували за несплату комунальних послуг.

"Грошей немає. Тільки борги. Мене (рахунки — прим. ред.) заарештували нещодавно, тому що я не сплатив комунальні. Я буквально днями сплатив, і вони розблокували", — поділився Миколайчук.

Про персону: Андрій Миколайчук Андрій Миколайчук — український співак, композитор, поет і аранжувальник, повідомляє Вікіпедія. Автор і виконавець популярних пісень "Піду втоплюся", "Підпільник Кіндрат", "Наркомани", "Маріє". Мав яскравий сценічний образ, виступаючи у військових штанях-галіфе та босоніж.

