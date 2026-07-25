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"У залі всі плакали": Лайма Вайкуле вперше виконала українську пісню

Христина Трохимчук
25 липня 2026, 13:03
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Співачка зворушила зал до сліз прем'єрою пісні українською мовою.
Лайма Вайкуле заспівала українською мовою
Лайма Вайкуле заспівала українською мовою / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Яку пісню вперше виконала Лайма Вайкуле в Юрмалі
  • Як глядачі відреагували на україномовну композицію

Знаменита латвійська співачка Лайма Вайкуле 24 липня відкрила свій авторський фестиваль у Юрмалі. Під час заходу артистка підготувала несподіваний сюрприз для глядачів, вперше виконавши зі сцени нову пісню українською мовою. Відео зворушливого виступу було опубліковано в Instagram.

Під час виконання композиції на великому екрані транслювався зображення прапора України. Виступ вийшов неймовірно емоційним, а в самому тексті пролунали важливі слова підтримки.

відео дня

"За мир і любов для нас усіх", - заспівала співачка рядки зі свого нового треку.

Лайма Вайкуле висловила підтримку Україні
Лайма Вайкуле підтримала Україну / скрін з відео

Глядачі та користувачі соцмереж зустріли виступ Вайкуле з величезною теплотою. Шанувальники відзначили, що пісня викликала сльози у багатьох присутніх, а сама артистка не вимовила жодного слова російською.

"У залі всі плакали, ми теж, дуже зворушливо, дякуємо, Лайма - найкраща! Вона не вимовила жодного слова російською - за це окремий респект!" - пишуть захоплені слухачі.

Лайма Вайкуле виступила на тлі прапора України
Лайма Вайкуле виступила на тлі прапора України / скрін з відео

У коментарях під відео українці масово висловлюють вдячність артистці за чітку позицію та щиру підтримку України.

"Яка гарна пісня! Розчулилася до сліз! Дякую, дорога Лаймо, за вашу підтримку"

"Неперевершена Лайма! Дякуємо вам за підтримку"

"Дякую, пані Лаймо, за підтримку України. За мир і любов!"

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Раніше Главред повідомляв, що український стронгмен і народний депутат Василь Вірастюк вперше за довгий час з’явився на публіці зі своєю новою обраницею Іриною. Кадрами з сімейного свята спортсмен поділився на своїй сторінці.

Також на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі серед почесних гостей помітили Аллу Пугачову та Максима Галкіна. Поведінка надто наполегливих фотографів викликала у Галкіна роздратування, і він вирішив захистити свою дружину, зробивши різке зауваження настирливій пресі.

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Про персону: Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле – латвійська співачка та акторка. У серпні 2018 року, під час гастролей в Одесі, Вайкуле заявила, що не поїде виступати до Криму, яким би гонораром їй не запропонували. Пізніше в ефірі телеканалу "Росія-1" співачка пояснила, що готова відвідати півострів лише після скасування санкцій. У лютому 2022 року виступила із засудженням вторгнення Росії в Україну

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