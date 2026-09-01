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"Кринж": Андрій Хливнюк готовий відмовитися від звання заслуженого артиста

Віталій Кірсанов
1 вересня 2026, 22:14
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Андрій Хливнюк вважає деяких представників шоу-бізнесу негідними державних нагород.
Андрій Хливнюк готовий відмовитися від звання заслуженого артиста
Андрій Хливнюк готовий відмовитися від звання заслуженого артиста / колаж: Главред, фото: facebook.com/andrij.hlivnuk

Коротко:

  • Музикант опублікував емоційний допис у соцмережі
  • Заява Хливнюка пролунала на тлі обговорення рішень про присвоєння почесних звань українським діячам культури

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк різко розкритикував систему державних нагород і почесних звань, які отримують представники української культури.

Музикант опублікував емоційний допис на своїй сторінці у Facebook. У ньому він порушив тему можливого позбавлення діячів культури державних нагород, а також дав зрозуміти, що не хоче перебувати в одному списку з деякими іншими нагородженими артистами.

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Більше того, Хливнюк заявив, що готовий добровільно відмовитися від власного звання заслуженого артиста України. Своє ставлення до ситуації він висловив досить різко.

"Позбавляти звань і нагород "діячів культури" все одно доведеться. Питання лише в тому, за антиукраїнську чи за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого "заслуженого" - у такій компанії це справжній "кринж", - написав артист.

При цьому лідер "Бумбокса" не став уточнювати, кого саме має на увазі, говорячи про "таку компанію". У своєму дописі він також не назвав конкретних представників шоу-бізнесу, яких вважає негідними державних нагород.

Заява Хливнюка пролунала на тлі обговорення рішень про присвоєння почесних звань українським діячам культури. Судячи з його слів, музиканта не влаштовує можливість опинитися в одному списку з людьми, чиї погляди або публічна позиція, на його думку, відрізняються від його власних.

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Про особу: Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк - вокаліст і автор текстів гурту "Бумбокс", військовослужбовець ЗСУ, повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони, потім став оператором дрона. Був поранений. Має орден "За мужність" III ступеня. Виконав українську народну пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала одним із негласних символів українського опору та "завірусилася" у соціальних мережах по всьому світі.

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