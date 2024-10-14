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Alekseev підтвердив розставання з росіянкою та натякнув на новий роман

Анна Підгорна
14 жовтня 2024, 03:30
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Нікіта Алєксєєв зізнався, чому розладналися його стосунки з Уляною Синецькою.
Alekseev, Уляна Синецька
Alekseev розійшовся з Уляною Синецькою і висловився про роман з Дашею Кубік / колаж: Главред, фото: instagram.com/alekseev_officiel

Український співак Alekseev близько п'яти років зустрічався з російською співачкою, учасницею гурту ВІА Гра Уляною Синецькою, яка перебралася в Україну після початку повномасштабної війни. Однак стосунки в умовах підвищеного стресу парі зберегти не вдалося.

Ще навесні 2024 року Синецьку й Алєксєєва стали підозрювати в розриві - тоді співака нібито заскочили під час прогулянки з українською комедіанткою Дашею Кубік. Півроку артист мовчав про це, але тепер все ж вирішив розповісти, що відбувається в його особистому житті насправді.

Так насамперед в інтерв'ю для Люкс ФМ Алєксєєв підтвердив - він і Синецька більше не пара. Причина - партнери "втратили себе" в цих стосунках.

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"В сенсах, що шукали, щастя заблукало, втратили, на жаль, себе. От я колись так подумав. Напевно, це буде відповідь", - розмірковує артист.

Що стосується роману з Кубік, який йому приписують, то тут Alekseev вирішив інтригувати шанувальників: "Поживемо побачимо. Я думаю (симпатію - прим. редактора) помітно неозброєним оком". Пізніше він додав, що про серйозні стосунки поки що не йдеться. "Я один живу в квартирі. Мені треба добре знати людину, щоб у мене була якась близькість", - каже співак.

Даша Кубик
Даша Кубік - ймовірна нова кохана Alekseev / instagram.com/da_kubik

Хто такий Alekseev?

Микита Алєксєєв (сценічне ім'я Alekseev) - український співак, півфіналіст четвертого сезону телевізійного шоу "Голос країни", лауреат премії "YUNA 2016" як "Відкриття року". Відомий українському глядачеві насамперед через композиції "А я пливу" (переспів пісні Ірини Білик) і "Пьяное солнце". Представник Білорусі на пісенному конкурсі Євробачення-2018 з піснею "Forever", повідомляє Вікіпедія.

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