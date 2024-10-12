Полюби мене такою: Могилевська переспівала легндарний хіт українською

Українська співачка і музичний продюсер Наталя Могилевська, яка майже три роки тому удочерила двох дівчаток - сестер Мішель і Софію, переспівала свій легендарний хіт "Полюби меня такой".
Відповідним відео поділився музичний експерт Роман Бутурлакін на своїй сторінці в Instagram. "20 років потому: "Полюби меня такой" зазвучала українською!" - написав він.
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Хто така Наталя Могилевська?
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
Співачка заспівала свою пісню під гітару під час концерту. Публіка на ура сприйняла пісню, заспівану на новий манер.
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Зазначимо, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.
А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті, тож настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.
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