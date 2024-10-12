Який зараз вигляд має Ющенко та його дружина: з'явилися свіжі фото

Подружжя Ющенків вийшло на публічний захід і зробило веселі фото.

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Віктор Ющенко з'явився на прем'єрі / колаж: Главред, фото: facebook.com/president.ukraine

Експрезидент України Віктор Ющенко разом зі своєю дружиною Катериною здійснив рідкісний вихід у світ.

Колишній президент України з дружиною. Так, подружжя прийшло в київський кінотеатр на допрем'єрний показ фільму"Хазяїн 2. На своїй землі" з актором Богданом Бенюком у головних героях.

Пара фотографувалася з низкою акторів фільму, якими Катерина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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За даними ТСН, сюжет фільму "Хазяїн 2. На своїй землі" розгортається навколо бізнесмена Терентія Пузиря, який опиняється під окупацією, але відмовляється покидати рідну землю. Згодом росіяни перетворюють його агрофірму на свою військову базу, а терор щодо його односельців стає нестерпним. Тож головний герой постає перед складним вибором - пристосовуватися в надії на власне виживання чи діяти заради порятунку всієї громади.

Подружжя Ющенків вийшло у світ / Фото ТСН

Подружжя Ющенків вийшло у світ / Фото ТСН

Віктор Ющенко вийшов у світ / Фото ТСН

Хто такий Віктор Ющенко? Віктор Ющенко - український політик і державний діяч, банкір. 3-й Президент України (23 січня 2005 - 25 лютого 2010). Сьомий прем'єр-міністр України (1999-2001). Народний депутат України V скликання (2002-2005), засновник і Голова Ради Інституту Президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Третій голова Національного банку України (1993-2000), виконувач обов'язків Голови Національного Банку України (27 січня 1997-5 лютого 1997), лідер Помаранчевої революції, повідомляє Вікіпедія.

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Зазначимо, під час розмови Світлани Білоножко з Дмитром Гордоном, журналіст згадав, що сам Білоножко йому одного разу розповідав, як в юності він бився з третім президентом України Віктором Ющенком.

А також раніше третій український президент України Віктор Ющенко назвав дві речі, які приведуть нашу країну до перемоги у війні з Росією.

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