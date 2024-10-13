21-річна донька Олени Кравець романтично розкрила особистість бойфренда

Старша донька української ведучої, акторки і колишнього резидента "Студії Квартал 95" Олени Кравець Марія намагається якомога рідше говорити про особисте через популярність матері. Але часом 21-річна дівчина просто не може стримати емоції.
Так нещодавно вона "розсекретила" особистість свого бойфренда: закохані зворушливо зізналися одне одному в романтичних почуттях. Обранцем Маші став Ростислав 'Sid' Сидоренко - один із засновників і учасників хіп-хоп-колективу IWD.CLAN, у якому танцює і Маша.
У своєму блозі в Instagram він опублікував серію знімків із Кравець-молодшою. "Бог благословив мене її присутністю в моєму житті в це божевільне покоління і божевільні часи. Відтоді кожен день - хороший день. Люблю тебе, душа моя", - підписав фотографії Сидоренко.
Його обраниця не змогла стримати емоції і в коментарях відповіла на це зворушливе зізнання: "Я так сильно тебе кохаю".
Скільки триває роман Маші Кравець і Ростислава Сидоренка - невідомо. Однак знайома пара близько чотирьох років, з 2020 року, коли був заснований їхній танцювальний колектив.
Хто така Олена Кравець?
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".
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