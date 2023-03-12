Актор-воїн Федінчик переписав все майно на Наталку Денисенко: "Я гарно влаштувалася"

Зірка "Кріпосної" зазначила, що чоловік сам наполіг на складанні заповіту на її ім'я.

Наталка Денисенко зізналася, що Андрій Федінчик, який зараз захищає Україну, написав заповіт на її ім'я / facebook.com/natakadenisenko

Українська акторка, зірка серіалу Кріпосна, Наталка Денисенко під час повномасштабної війни в Україні, як і багато артистів, знайшла віддушину в роботі - так їй легше чекати з фронту чоловіка, актора Андрія Федінчика, який зараз захищає нашу країну в лавах ЗСУ.

Акторка слідує заповітам свого захисника і намагається жити своє найкраще життя. Тому її часто можна помітити на різних світських заходах. Наприклад, нещодавно вона з'явилася на допрем'єрному показі українського мультфільму "Мавка" за мотивами твору Лесі Українки "Лісова пісня". Денисенко озвучувала головну роль, і не могла пропустити таку подію.

В інтерв'ю ЖВЛ Наталка зізналася, що вона з Федінчиком будує великі плани на майбутнє, проте її чоловік наполягає на тому, щоб бути готовими до всього. Зокрема заповіт актор-воїн вже переписав на дружину.

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"Мій чоловік написав заповіт, все оформлено на мене. Всі мої подружки сміються, кажуть, що я гарно влаштувалася. А мій чоловік каже, що так і треба. Але я не думаю про це. Я впевнена, що все буде добре", - розповідає Денисенко.

Більше вона розмірковує про те, що буде після війни - вона з чоловіком хочуть завести сестричку для їхнього сина Андрія. Але Наталка поки не поспішає - актриса зізналася, що дуже болісно переживає війну, і бути зараз нервовою і вагітною вважає не найкращою витівкою.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко потрапила в гучний скандал через свою поїздку з сином на море до Туреччини. Вона зізналася, що їй за це не соромно, адже її син вже давно просився на море і до відпочинку підштовхнув чоловік, який воює проти окупантів.

Пізніше Денисенко розповіла про ті жахи війни, які довелося пережити її батькам у Чернігові - вони ховалися в підвалі без зв'язку, світла і води, та довгий час навідріз відмовлялися виїжджати.

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