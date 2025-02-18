Абракадабра по-українськи: Леді Гага виділила співочий талант маленької українки

Українка заспівала трек Леді Гаги Abracadabra.

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Леді Гага Abracadabra - співачка оцінила кавер від української дівчинки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот TikTok

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У Мережу потрапило відео, як дівчинка з Рівного співає пісню Леді Гаги Abracadabra

Зірка зробила репост ролика і прокоментувала його

Легендарна американська співачка Леді Гага (Стефані Джерманотта) 16 лютого випустила трек "Abracadabra", який одразу ж став шалено популярним у Мережі. Користувачі з усього світу записують власні кавери на трек або відео з танцями.

На своїй сторінці в TikTok кавер-версію "Абракадабри" також виклала й Олена Українець - вчителька вокалу з Рівного. Трек Леді Гаги виконувала одна з її учениць.

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Наразі відео має понад десять мільйонів переглядів. У кадрі дівчинка майстерно виконує пісню, а викладачка експресивно допомагає їй впоратися з хвилюванням і підтримувати правильне дихання.

До слова, ролик дуже сподобався самій Леді Газі. Вона зробила репост відео на свою сторінку і залишила коментар: "Яка чарівна!".

Леді Гага Abracadabra - співачка оцінила кавер від української дівчинки / скріншот TikTok

Повне відео на каналі STARS UA.

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Хто така Леді Гага? Леді Гага (справжнє ім'я - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) - американська співачка, авторка пісень, продюсерка, акторка. Володарка премій "Оскар" (2019) і "Золотий Глобус" (2016, 2019), а також одинадцяти статуеток "Греммі". Дискографія Леді Гаги налічує 7 студійних альбомів, 32 сингли та 19 відеокліпів.

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