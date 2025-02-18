Втік від росіянки: у Тома Круза нова подруга, молодша на 26 років

Голлівудський актор Том Круз показався з новою подругою, молодшою на 26 років.

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Том Круз вільний чоловік, відкритий для стосунків / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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З ким вечеряв Том Круз

Де їх застукали папараці

У голлівудського актора Тома Круза тепер точно все буде добре. Як мінімум тому, що тепер у нього нова подруга і вона не з терористичної Росії.

Так, Тома Круза та Ану де Армас помітили на вечірці на Square Mile, пише таблоїд People.

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62-річний актор і 36-річна акторка, були помічені гуляючими в районі Сохо в Лондоні після вечері, 13 лютого.

На фотографіях де Армас була одягнена в джинси, чорний топ і чорну куртку, тримаючи в руках два пакети з їжею на винос з ресторану. Вона доповнила образ золотими балетками і відповідною золотою сумкою.

Ана де Армас - нова подруга холостяка Круза / Фото Instagram/ana_d_armas

Щодо Круза, він був у темно-синьому піджаку з відповідними штанами та бежевій сорочці на ґудзиках.

Їх сфотографували, коли вони позували для фотографій із шанувальниками. Пара, здавалося, була в гарному настрої, оскільки вітала фанів широкими посмішками.

Джерело повідомило PEOPLE, що Круз, де Армас та їхні агенти "обговорювали потенційну співпрацю в майбутньому" на вечері, і пара "здавалося, не мала романтичних стосунків, просто друзі".

Інсайдер додає: "Том виглядав щасливим, коли фанати підходили до нього для фотографій, а пізніше пара забрала додому залишки їжі".

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Том Круз закрутив новий роман із донькою екс-депутата Держдуми РФ Ельсіною Хайровою і вже познайомився з її дітьми від шлюбу з російським олігархом.

раніше стало відомо про те, що Том Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.

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Хто такий Том Круз? Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Топ Ган".

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